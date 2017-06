Wonder Woman vs Thor, Siapa yang Menang?

POS KUPANG.COM -- Siapa yang menang bila Wonder Woman bertarung melawan Thor?

Hal itu ditanyakan kepada pemeran Wonder Woman, Gal Gadot, kepada pemeran Thor, Chris Hemsworth.

Dalam video pendek yang diunggah pembawa acara Katie Couric di akun Twitter-nya, @katiecouric, Gal Gadot menjawab dengan penuh percaya diri.

"Mereka bertanya siapa yang menang, Wonder Woman atau Thor? Saya yakin Wonder Woman. Bagaimana Chris?" jawab aktris asal Israel itu lalu tersenyum.

Tweet itu ditujukan Katie Couric kepada Hemsworth. "Hey @chrishemsworth -- @GalGadot has something to ask you... #wonderwoman http://yhoo.it/2qBGXSI," tulis Couric.



Sang Thor langsung menjawab pertanyaan Couric. "Menurut saya dia ( Wonder Woman) akan mengalahkan Thor," jawab aktor Australia itu.

Beberapa jam kemudian, Gadot mengucapkan terima kasih kepada Hemsworth atas jawabannya.

Dari pernyataannya, Gadot mengisyaratkan ingin menguji teori bahwaWonder Woman lebih kuat dari Thor.

"@chrishemsworth @katiecouric I always knew you were a smart guy :) But I think its worth a fight . we should collide worlds????," tulis Gadot di akun @GalGadot.

Sebelumnya diberitakan, film Wonder Woman mendapat sambutan positif dari penonton dan industri perfilman pada umumnya.

Bahkan film keluaran Warner Bros itu mencetak sejarah sebagai film superhero perempuan terlaris.*