Wanita Asal Jepang Bikin Heboh, Dikira Menginjak-injak Merpati, Ternyata ini yang Terjadi

POS-KUPANG.COM -- WANITA asal Jepang ini membuat sesuatu hal yang unik. Keunikannya itu, membuat wanita yang memiliki nama Keiko Ohata menjadi perbincangan dunia maya.

Adapun keunikan yang menjadikan Keiko perhatian orang lantaran sepatu yang digunakannya itu.

Keiko menyulap 'Merpati'menjadi sepatunya. Eits tunggu dulu, merpati tersebut bukan benaran hidup kok.

Semua adalah hasil karya yang dibuat oleh tangan kreatifnya Keiko sendiri lho.

Meski terlihat begitu mirip dengan burung sungguhan, tetapi alas kaki ala burung imut yang dibuat Keiko itu murni hasil kreativitasnya. Seperti dikutip dari hipwee.

Dari tangan wanita berusia 47 tahun tersebut, menjadikan berbagai kreasinya menuai banyak apresiasi dari situs komunitas Do It Yourself (DIY) Jepang yang bernama Nifty.

Nah, kreasi terakhirnya soal sepatu burung merpati itu disebut-sebut yang paling banyak mendapat perhatian.

Keiko berhasil menciptakan sepatu unik tersebut dengan menggabungkan dua kegemarannya menjadi satu.

Adapun dua kegemarannya itu yakni, Keiko memang suka memakai sepatu dengan hak tinggi dan juga sangat suka dengan burung merpati.

Kedua hal itulah yang kemudian dijadikannya inspirasi untuk menghasilkan kreasi nan mempesona ini.