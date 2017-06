Sabacal Rontokkan Air Baru 2-0

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG - Tim sepakabola Sabacal FC bermain gemilang merontokkan keperkasaan tim Air Baru FC dengan skor akhir 2-0, lanjutan penyisihan Sepakbola Mini Gajah Mada Cup II tahun 2017, di Lapangan Naimata, Kota Kupang, Jumat (2/6/2017).

Pertandingan 2X25 menit dipimpin wasit Nar Lebao dibantu asisten wasit Dus Blikololong dan Paulus Ragen Bekak, dua gol kemenangan diciptakan pemain Hendro, pemain dengan nomor punggung 44. Gol ini tercipta pada menit ke 14 babak. Dan skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Masuk babak kedua, Erwin striker Sabacal FC kembali membongkar gawang Air Baru FC lima menit menjelang pertandingan usai dengan skor akhir 2-0.

Sabacal FC menurunkan formasi pemain, Tony, Oris, Hendra, Nani, Yosep, Hery, Eky, Edwin dan Bosko. Sedangkan Air Baru FC dengan formasi, Ucok, Papa, Jack, Iki, Arlans.

Hasil pertandingan lainnya, ANB Netral FC melawan Champen FC hasilnya seri 0-0 dalam pertandingan 2X 25 menit dipimpin wasit Dus Blikolong dibantu asisten wasit Paul Ragen Bekak dan Nar Lebao.

Dalam laga ini, Champen FC menurunkan Yufri (kiper), Bantu, Dafiel, Irfan, Feny, Joe, Zein, Bili dan Jefri.

Sedangkan AMB Betra FC menampilkan pemain Embong,Rio, Risto, Bonchu, Yandri, Ferdi, Robert dan Noldy

Pada laga ketiga Jumat kemarin, Air Baru FC menggilas Tofa FC dengan skor akhir 2-1. Pertandingan dipimpin wasit Dus Blikololong dibantu asisten wasit Ragen Bekak dan Nar Lebao

Dua gol kemenangan Air Baru dihasilkan pemain Vicki Sailana, pemain nomor punggung 19 pada menit ke 7 dan menit ke 32.

Sedangkan satu gol balasan Tofa FC melalui Marco, pemain nomor punggung 11 menit ke 15. (fen)

Jadwal Pertandingan, Sabtu (3/6/2017)

Nasipanas PS vs Ronda Boys FC

Kancingan Bangkok FC vs Pusam FC

KP FC vs Muara Abu FC

Pukul 14.30 Wita

Di Lapangan Naimata