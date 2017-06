Rossi Tercepat, Marquez dan Lorenzo Menyusul pada FP3 GP Italia

MUGELLO, KOMPAS.com - Pebalap Movsitar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi, mencatat putaran tercepat pada sesi latihan bebas ketiga (free practice 3/FP3) GP Italia di Sirkuit Mugello, Sabtu (3/6/2017).

Rossi mencatat putaran tercepat 1 menit 46,543 detik pada pengujung sesi 45 menit ini.

POS KUPANG.COM -- Marc Marquez (Repsol Honda Team) dan Jorge Lorenzo (Ducati Team) menyusul berada di urutan kedua dan ketiga tercepat.

Home race????????

New lid????

Fastest ahead of qualifying????#VR46???? #ItalianGP pic.twitter.com/Evv8gO96sO

— MotoGP™ (@MotoGP) June 3, 2017

Baru dua menit sesi berjalan, Cal Crutchlow (LCR Honda) terjatuh saat melewati tikungan 14. Crutchlow merupakan pebalap tercepat pada hari pertama, Jumat (2/6/2017).

Tough start to the day for fastest on combined times #CC35, sliding into the gravel on his out lap! #RiderOK #ItalianGP pic.twitter.com/SEesrBrF7E

— MotoGP™ (@MotoGP) June 3, 2017

Beberapa menit kemudian, Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) juga terjatuh.

Marquez mencatat putaran tercepat dengan 1 menit 47,423 detik, ketika sesi berjalan sekitar 12 menit.