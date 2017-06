Kembalikan Kejayaan Sepakbola Flores Timur

POS KUPANG.COM- Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli secara resmi membuka kualifikasi Liga Pelajar U-16 Piala Menpora 2017 Region Flores Timur-Lembata, Kamis (1/6/2017). Pembukaan turnamen yang digelar di Lapangan Gawerato, Wailolong, Flores Timur itu menampilkan pertandingan antara Larantuka Raya melawan Ikutubo FC.

Hadir pada kesempatan itu Ketua Askab PSSI Flores Timur, Valens Tukan, Sekretaris Dinas PKO Flores Timur, Diston Fernandez dan pejabat lainnya. Ratusan penonton memadati lapangan pertandingan ini.

Koordinator Daerah (Korda) Flores Timur-Lembata, Geril Hayon, mengatakan, ada harapan besar dari turnamen ini akan menghasilkan atau terjaring banyak pemain muda berbakat. Geril mengatakan, Flores Timur memiliki masa emas dalam sepakbola NTT. Untuk itu, ujarnya, sudah saatnya pembinaan generasi muda dilakukan untuk mengembalikan kejayaan sepakbola Flores Timur.

Agustinus Payong Boli, dalam sambutannya mengatakan, para pemain harus bertindak sportif dalam pertandingan. Payong Boli juga meminta panitia untuk menyelenggarakan turnamen ini dengan profesional

Dalam pertandingan perdana, Ikutubo FC berhasil mengalahkan Larantuka Raya FC dengan skore telak 3-0. Gol Ikutubo dicetak oleh Oktavianus Ado Uran pada menit ke-12 dan 21 dan satu gol dicetak Fransiskus Bala Wain pada menit ke-16. Pertandingan dipimpin oleh wasit Sukri Ghazali dan Asisten wasit Ardi Derosari dan Wirly Lamuri. Pengawas pertandingan dari Askab PSSI Flores Timur, Valens Fernandez.

Jadwal pertandingan Jumat (2/7/2017), PS. Gawerato vs SMPK ST. Yusuf, Duta Titehena vs Sanjuan FC, Pante Uste FC vs Sora Lamawalang. Pertandingan dimulai pukul 14.30 Wita. (eko)