Aksi CEO Air Asia Ini Terekam oleh Temannya, Lihat Apa yang Dilakukan Tony Fernandes!

CEO dari maskapai penerbangan Air Asia, Tony Fernandes melakukan hal yang tak biasa di dalam pesawat.

Melalui akun Facebook miliknya sebuah tayangan diunggah dan menampakkan dirinya tengah mengambil sampah dari para penumpang.

Dalam caption tertulis:

"Audrey secretly filmed me and posted it. Helped out my crew as flight was full and it was International Cabin crew day. To all Cabin crew all over the world,especially my All Star cabin crew thank you for working so hard and making flying much more pleasurable. My all star crew keep winning awards and are amazing. Ps I love my t shirt which a stranger bought for me. Respect to Andrew Osko"

(Audrey diam-diam merekam momen ini dan mengunggahnya. Menolong kru kabin saat pesawat sedang penuh. Saat itu saya berada di kabin internasional. Untuk para awak kabin pesawat di dunia, terutama kru kabin terbaik Air Asia, terima kasih banyak karena sudah bekerja keras dan membuat penerbangan menjadi sangat nyaman. Seluruh kru kabin terbaik masih memenangkan penghargaan dan mereka sungguh luar biasa. Catatan: saya sangat suka dengan kaus yang saya kenakan, seseorang telah memberikannya untuk saya, terima kasih Andrew Osko.)

Melihat caption tersebut warganet mengungkapkan rasa kagumnya terhadap bos besar maskapai Air Asia tersebut.

Terkait kalimat terakhir pada caption Tony, ia mengungkapkan bagaimana dirinya sangat menyukai kaus hitam bertuliskan "Damn I Love Indonesia".

Seperti diketahui kaus tersebut merupakan besutan dari selebriti Indonesia Daniel Mananta.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Daniel Mananta.

Tayangan berdurasi 15 detik tersebut telah ditonton sebanyak 356 ribu kali, dibagikan sebanyak 4 ribu kali dan akan terus bertambah.

Bagaimana menurut pendapat kalian?