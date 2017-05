Anda Mau Traveling Bersama Kekasih Hati? Baca Empat Tips ini

POS KUPANG.COM -- If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together.

Kalimat bijak ini barangkali telah sering kita lihat dan dengar di berbagai akun sosial media.

Tapi izinkanlah saya menambahkan satu kalimat lagi. Kira-kira bunyinya seperti ini: then, if you want to go far and happy, go with your dearest one. Iya, berpetualang bersama pasangan.

Melakukan perjalanan bersama pasangan masih bagai pisau bermata dua bagi sejumlah orang.

Ada yang tidak ingin melibatkan pasangan dalam episode traveling-nya karena ia tidak ingin berbagi perhatian dan kebebasan selama perjalanan.

Ada yang masih nyaman berpetualang dengan teman-teman sepermainan karena tidak ingin merepotkan pasangan dengan tingkah polah teman-temannya maupun sebaliknya.

Ada pula yang tidak yakin sang pasangan akan mampu mengiringi kadar traveling dirinya serta medan yang akan dihadapi.

Lalu bagaimana kita dan dia dapat merasakan pengalaman traveling yang membahagiakan?

Apakah kita harus memilih destinasi-destinasi yang romantis?

Apakah kita harus mengakomodir kemudahan agar pasanganmu tidak kerepotan selama traveling.

Di tulisan ini saya beri gambaran bagaimana membuat traveling yang ideal bersama si dia.