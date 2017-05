Maia Estianty Nonton GP Monaco Bareng Chris Hemsworth

POS KUPANG.COM--Artis dan produser musik Maia Estianty menonton GP Monaco bersama aktor Australia Chris Hemsworth, Minggu (28/5/2017).

Ia memajang fotonya bersama pemeran Thor itu pada akun Instagramnya, @maiaestiantyreal.

"Watching race together with @chrishemsworth at @tagheuer VIP Loge...Thank you Chris, you are so humble !!!! #tagheuer #monaco #grandprix #chrishemsworth #maiaestianty #diarymaia (Jangan pada jeles yaaa) ????????????," tulis Maia sebagai keterangan foto.

Dalam foto itu Hemsworth berdiri di belakang Maia. Ia bersedekap dan tersenyum. Pada foto lainnya, ia mengangkat tangan dan memberi tanda victory.

Pada foto lain, Maia juga berpose bersama Hemsworth.

"With TAG Heuer Ambassador @chrishemsworth before the Monaco GP," tulis Maia.

Ibunda Al, El, dan Dul itu juga mengunggah foto-fotonya dengan latar belakang Monaco. *