Maia Estianty Beruntung Bisa Nonton Monaco Grand Prix 2017 Bareng Aktor Super Hero Tampan Ini

POS KUPANG. COM - Musisi juga pengusaha Maia Estianty pada 28/5/2017 bikin gempar netizen.

Pasalnya, mereka melihat Bunda Maia, begitu panggilannya, berfoto dengan seorang pria tampan.

Tampak tak asing dari sosok pria tampan yang sedang dirangkul Maia itu.

Seperti dilansir TribunStyle.com, pria itu ternyata tak lain adalah Chris Hemsworth pemeran super hero Thor.

Chris memerankan salah satu anggota The Avengers sekaligus brand ambasador merek jam tangan terkenal TAG Heuer.

Maia kala itu menyambangi Monaco untuk menyaksikan Monaco Grand Prix.

Yang mana even race besar itu disposori oleh TAG Heuer.

Selain itu Maia juga dapat menyaksikan race di VIP Lounge, bersama Chris.

Maia Estianty (instagram.com/maiaestiantyreal)

"Watching race together with @chrishemsworth at @tagheuer VIP Loge...Thank you Chris, you are so humble !!!!

#tagheuer #monaco #grandprix #chrishemsworth #maiaestianty #diarymaia (Jangan pada jeles yaaa) "

Pamer ibu tiga anak itu di akun Instagramnya.