Juara Bertahan Folsan Raih Kemenangan Perdana

Laporan Wartawn Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG - Tim juara bertahan Folsan FC tampil gemilang pada laga perdana pembukaan Turnamen Sepakbola Mini Gajah Mada Cup II tahun 2017 dengan mengalahkan tim tangguh Dinamit FC dengan skor tipis, 2-1, di Lapangan Sepakbola, Naimata, Minggu (28/7/2017) sore.

Hadir sejumlah tokoh masyarakat Kelurahan Naimata, Ketua Karang Taruna Naimata, Ragen Paulus Bekak dan undangan lainnya.

Lurah Naimata, Melianus Benggu, SH saat membuka sepakbola mini yang digagas Karang Taruna Kelurahan Naimata, Gajah Mada Cup II/2017 meminta agar 51 tim peserta Turnamen Sepakbola Mini Gajah Mada Cup II/2017 tetap mengedepankan nilai-nilai fair play serta tetap menjunjung nilai sportifitas selama turnamen sepakbola mini ini berlangsung hingga 9 Juni 2017 mendatang.

"Untuk meraih juara tentu harus melalui sebuah proses permainan dan perjuangan yang berat dalam mencapai tujuan. Namun jangan melupakan nilai persahabatan dan persaudaraan untuk meraih sebuah prestasi karena persahabatan dan persaudaraan menjadi utama dan penting dengan tetap menjunjung nilai sportifitas dan fair play," pesan Lurah Naimata, Melianus Benggu, SH, saat mewakili Kadispora Kota Kupang, Ejbens Doeka, S.Sos, Msi, membuka Sepakbola Mini Gajah Mada Cup II/2017, di Lapangan Sepakbola Naimata, Minggu (28/5/2017) sore. (fen)

Pertandingan, Senin (29/5/2017)

Naga FC vs UMK Fisipol FC

Paradise Jr vs Fadoq FC

Legendaris GB vs Lasvid FC

Pukul 14.30 Wita

Di Lapangan Naimata