Akun Instagram Feby Febiola Banjir Komentar Pedas Usai Petra Sihombing Curhat

POS KUPANG.COM -- Setelah penyanyi muda Petra Sihombing menuliskan pesan yang isinya berupa curahan hatinya ketika kedua orang tuanya, Franky Sihombing dan Luciana Nova Putong, bercerai, ada satu nama yang lantas menerima hujatan dari netizen.

Dia adalah istri baru Franky, aktris cantik Feby Febiola. Seperti yang telah diketahui, Franky bercerai karena terlibat jalinan asmara terlarang dengan Feby.

Disebutkan Petra, sang bunda bahkan sempat berniat untuk menghabisi nyawanya sendiri lantaran didera rasa depresi.

Netizen yang merasa simpatik dengan Petra Sihombing dan ibunya akhirnya mengirimkan hujatan dan komentar penuh kebencian pada Feby.

"@artesiskids. Tante g takut karma ya? Tega banget merebut suami orang, sampai mama petra mau bunuh diri. Bersenang2 diatas penderitaan orang lain. Hati kamu kemana tantee??"

Tak tahan, Feby pun akhirnya menonaktifkan kolom komentar di akun Instagramnya.

Ia juga mengunggah sebuah foto dirinya lengkap dengan pesan berisi permintaannya agar netizen tak lagi mengirimkan hujatan dan cercaan padanya.

"Hey you.. if you dont like me just click unfollow or jangan kepo.. buat apa sih marah marah.. anda ga kenal saya, saya gak kenal anda..." tulis Feby.

Ia melanjutkan, bahwa jika masyarakat ingin bersimpati, maka ada baiknya jika disampaikan dengan tutur kata yang baik dan positif.

"Kalau anda mau bersimpati, sampaikanlah simpati anda dengan positif di halaman orang yg bersangkutan.. ga usah marah marah.. .cape kan ngetik panjang lebar gitu.. simpan saja energi kalian buat hal yg lebih berguna... Love you all.. #spreadlovenotwar" tulis Feby yang baru saja berulang tahun pada 24 Mei 2017 lalu. (NOVA.id/Wida Citra Dewi)