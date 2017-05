Tak Malu-malu, Rossa dan Afgan Umbar Kemesraan di Depan Publik

Aksi panggung penyanyi Rossa saat berduet dengan Afgan saat tampil pada konser yang bertajuk The Journey of 21 Dazzling Years di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2017) malam. Dalam konser tersebut, pelantun lagu Sadis ini pun berduet dengan Rossa dalam dua buah lagu bernuansa romantis, yakni Cinta dalam Hidupku dan Kamu yang Kutunggu.

POS KUPANG. COM - Dua penyanyi papan atas Indonesia, Afgan dan Rossa sudah tak malu-malu lagi tampil di depan publik.

Bahkan, mereka tidak canggung berfoto mesra di depan kamera yang kemudian beredar di dunia maya.

Kini mereka juga sudah tak menutup-nutupi untuk mengunggapkan perasaan cinta mereka di media sosial.

Seperti postingan Rossa pada 27/5/2017 ini.

Saat penyanyi 38 tahun itu mengucapakan selamat ulang tahun untuk Afgan.

Afgan genap berusia 28 tahun pada tanggal 27 Mei 2017 ini.

Afgan masa kecil (Medsos)

Many happy returns of the day, dear Agan...

Dont stop being silly cause I love that part of you.. Again, happy bday Agaaaaan

Love u @afgansyah.reza"

Tulis teh Ocha sembari mengunggah foto masa kecil Afgan.