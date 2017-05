Lut Wintuk De Pemerenta

POS KUPANG.COM, KUPANG - GULA-GULA hi ended Pondik rabo hi Pondik. Tara rabo laingn liha bo ae beheng nga poli welin dise oto ga toe tara ba KIR le Pondik sili Borong. Ata rantang laingn keta le ended Pondik kajal keta bae agu deko le polisi eme bae oto dise hitu toe di manga KIR kin pu'ung du welin.

"Bom nggo'o pe cai pise ta nana toe manga co'o-co'on oto ho'o. Eme manga co'o-co'on laku nitu keta haengm laku hau," tae de ended Pondik agu hi Pondik cangga kenis ute londekn one dapur.

Tara one keta agu hi Pondik mendon rugi de enden ae hi Pondik kali ata ronan one mbaru dise ata remeng uwa agu sehatnya. Cewen kole ata urusd oto situ agu prewang one mbaru dise cai pisa hi Pondik kin ata nipud ae hia anak ata rona hanang koen one mbaru dise. Eme eman hi Pondik wi ga toe nganceng deming laing ae tua gi, toe manga rewa kole lako tadang. Ata nganceng kin cekoe ga ngo la'at po'ong kopi agu ngo caling kaba.

Bo denge rugi ragi de enden hi Pondik landing toe wale liha. Betas kin hia lejong agu hi Remus ata mai weli rongko one kios diha. Tara toe rimba rugi de enden hi Pondik kaling ko manga keta rajan tara toe urus liha KIRn oto hitu.

"Bobo tu'ung tae de ende ta kesa. Landing tara toe ngo ba KIRn laku oto ho'o sili Borong ina le toe di manga alat KIR hitu sili Borong. KIR dise lelo-lelo kaut, poli hitu bajar lite seng Rp 160 sebu. KIR dise situ sili ga kudut manga seng latang PAD dise, toet kudu nganceng lako ko co'o oto dite ho'o," tae de Pondik agu hi Remus.

Denge tombo hitu le ended Remus, tambang kole rugi hi Pondik liha musi mai dapur. "Bo kali tanjeng dehau hitu nana emak tu'ung. Landing ite ho'o ro'eng biasa. Bom nggo'o toe manga co'o-co'on tai oto hitu eme ba penumpang agu mendo data. Eme co'o-co'on cai pisa ga nitu di haeng dite le pemerenta. Mesen de denda ite le pemerenta ae toe lut wintuk dise," tae de ended Pondik.

Le denge waheng de enden hi Pondik ga tambang wa nain. "Co'o wi ngoeng de ende ge latang oto dite ho'o?" rei de Pondik. "Nggo'o nuk daku nana lut taungs lite wintuk de pemerenta boto rabo laing cai pisa. Hitu kin lite lut wintuk de pemerenta calang laing kin oto dite, toe co'on. Tamat neka nggo'o boto tamba pande mendo ite le pemerenta ali toe lut wintuk dise," tae de ended Pondik. Toe beheng poli hitu lako hi Pondik ngo sili Borong kudut KIR oto dise ga. (kanis jehola)