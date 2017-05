Bergini Cara Isyana Sarasvati Buka Puasa, Netizen Komentari Benda yang Dipegangnya

POS KUPANG. COM - Di bulan Ramadan ini, penyanyi cantik Isyana Sarasvati juga turut menjalankan ibadah puasa.

Lewat akun Instagramnya, Sabtu (27/5/17) Isyana bahkan mengunggah foto dirinya yang tengah berbuka puasa.

Mengikuti sunnah Rasul, pelantun Tetap dalam Jiwa inipun memilih berbuka dengan menu serba manis.

Tampak di foto yang diunggahnya, ia berbuka dengan kurma, buah nanas dan eskrim.

Sedang untuk makanan beratnya, ia memilih siomay.

Isyana Sarasvati (instagram.com/isyanasarasvati)

"Ramadhan has always been so much fun and special! The perfect time to be spreading love and happiness. Tetap manis dan fresh sampai waktu berbuka! #isyanaxemina #isyanafavouritethings."

Namun bukan menu berbuka puasa Isyana yang menjadi perhatian netizen.

Melainkan cangkir yang tengah dipegangnya.

Cangkir berwarna putih dengan alas berwarna pink dan biru muda itu disebut-sebut mirip dengan cangkir Chip yang ada di film Beauty and The Beast.

@raisya_fc : "@isyanasarasvati gelasnya yang buat shooting beauty and the beast."

@risnash_ :"Suka cangkirnya ka beauty and the beast banget.."

@dikasulmadianti : "Cangkirnya beauty and the beast ya."

@r.agungmrheza : "Itu gelasnya si Chip ya @isyanasarasvati so... you're Belle?"

(TribunStyle.com, Fathul Amanah)