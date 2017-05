Ini Nama Sebenarnya Dua Traveler yang Tewas di Hotel Safari Ende, Foto-fotonya Menginspirasi

POS KUPANG. COM - Dua orang ditemukan tewas di Hotel Safari Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kedua orang berinisial TSS (22) dan VBS (33) ini sebelumnya tiba di hotel Selasa (23/5/2017) malam sekitar pukul 20.00 Wita.

TSS dan VBS adalah mahasiswa dan karyawan swasta asal Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan Cinere Kota Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh dokter kedua jenazah ditemukan ada luka bakar seperti terkena setrum listrik.

Ternyata dua orang yang ditemukan tewas tersebut adalah dua orang traveler bernama Vindhya B Sabnani dan Tubagus Sobar Syakur.

Keduanya adalah sahabat sejati yang jadi travel agen yang selalu baik kepada wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Ucapan terimakasih dan belasungkawa para traveler mewarnai kepergian dua sahabat traveler ini.

"Terima kasih @vindhyasabnani dan @sobarjackson, sepasang sahabat yg gigih memperkenalkan lautan dan daratan nusantara. Until we meet again!" tulis Ibupenyu.com.