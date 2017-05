Evolusi Gaya Rambut Agnez Mo

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Mendengar nama penyanyi Agnes Monica alias Agnez Mo, orang-orang akan langsung teringat dengan suaranya yang bertenaga.

Namun bukan kekuatan vokalnya itu bukanlah satu-satunya pencuri perhatian. Perempuan kelahiran 1 Juli 1986 ini juga mampu memikat lewat penampilannya yang terbilang berani, terutama soal gaya rambut.

Dari tahun ke tahun, terhitung sejak ia mulai tumbuh remaja, Agnez adalah salah seorang penyanyi yang cukup berani bereksperimen dengan model rambut, dari gaya harajuku hingga pixie cut.

Pada 2003 - 2004, publik dikejutkan oleh gaya rambut Agnez saat bermain dalam sinetron Cewekku Jutek.

Pelantun "Coke Bottle" ini menggunakan hair extention berwarna pirang kecoklatan dengan poni.

Tahun yang sama di mana ia juga mengeluarkan album remaja pertamanya, And the Story Goes, rambut Agnez kemudian berubah asimetris dan berwarna warni. Dari pink, hitam, sampai cokelat.

Ia menyebutnya sebagai Harajuku style.

Sejak itu, seiring perkembangan karier-nya sebagai penyanyi dan pemain sinetron muda, Agnez mulai rajin mencoba berbagai model rambut.

Ia pernah berambut keriting kecil yang sempat menjadi tren, pernah juga mencoba gaya bob cut dengan warna kecoklatan.

Lalu shaggy style, rambut panjang ber-layer, ikal pendek sebahu, atau ikal sebahu dan masih dengan warna cokelat.