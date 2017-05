Silahkah Coba Tawaran Spesial dari Sotis Hotel Kupang

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG - Sotis Hotel mengajak seluruh masyarakat Kupang, NTT untuk menikmati berbuka puasa dengan nuansa Ramadhan.

Pada akhir bulan ini, yang bertepatan dengan datangnya bulan puasa maka Sotis Hotel memberikan penawaran spesial untuk tamu atau pengunjung.

General Manager Sotis Hotel, Sari Sedhu, kepada Pos Kupang, Jumat (26/5/2017), mengatakan dalam menyambut bulan penuh berkah ini Sotis hotel kupang memberikan penawaran spesial.

Diantaranya paket Buffet Berbuka Puasa All you can eat seharga 75.000 nett / pax.

Sotis Hotel Kupang juga memberikan free takjil bagi semua pengunjung restaurant yang berbuka puasa di Beer & Barrel Kitchen and lounge yang merupakan reestaurant by Sotis Hotel Kupang.

"Selain itu kami juga menyediakan Promo menu special ramadhan dengan harga 85.000 nett dengan beragam menu. Seperti menu special ayam bakar gepuk, Sop rawon ngulik, Nasi Liwet dan Peyek udang. Menu tersebut sudah termasuk takjil (Kurma, Risol, Lapis surabaya dan bubur kacang ijo)," tuturnya.

Tamu atau pengunjung juga bisa menikmati menu dengan harga Rp 100.000 nett. Dengan menu spesial dendeng sapi batotok, soto kudus, nasi liwet, peyek udang dan sudah termasuk takjil (Kurma, Risol, Lapis surabaya dan bubur kacang ijo).