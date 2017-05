Ahok Kembali Hebohkan Pemberitaan Internasional, Begini Pendapat Mereka Soal Pencabutan Banding

POS KUPANG. COM - Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menjadi bahan perbincangan media-media internasional.

Pasalnya, keputusan pencabutan banding yang dilakukannya memang cukup mengejutkan publik.

Tak hanya media lokal saja yang memberitakannya, pencabutan banding atas kasus penodaan agama dengan Ahok sebagai terdakwa ini juga diberitakan oleh media internasional.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Veronica Tan, beserta adik Ahok, Fify Letty Indra bersama Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP yang mendampingi kasus dugaan penodaan agama menjelaskan perihal pencabutan memori banding.

Konferensi pers digelar di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).

Melansir dari Kompas.com, terpantau Veronica Tan meneteskan air matanya saat membacakan sepucuk surat yang ditulis oleh suaminya di balik tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Terlihat Veronica mengenakan kebaya kuning itu tak kuasa menahan air matanya saat menjelaskan permintaan Ahok yang menerima putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan vonis 2 tahun penjara.

Berikut tim TribunWow.com menghimpun deretan media-media Internasional yang turut memberitakan putusan Ahok untuk mencabut banding atas kasus penodaan agama yang menjeratnya!

1. Newsweek

Capture berita di portal Newsweek tentang vonis Ahok. (Newsweek)

Portal berita Newsweek ini memberitakan pencabutan banding oleh Ahok ini dengan judul 'Jailed Former Jakarta Governor Ahok Will Drop Appeal Against Blasphemy Conviction', menuliskan bahwa Ahok mencabut banding pada sebuah konferensi pers yang diwakili oleh sang istri Veronica Tan.