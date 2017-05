Liburan Makin Hemat dengan Cashback dari Vokamo

POS KUPANG.COM -- Bulan Mei hingga akhir Juni ini merupakan momen yang pas untuk mengambil liburan pertengahan tahun karena selain banyak tanggal merah juga menjelang perayaan Idul Fitri.

Tanggal merah dan hari kejepit yang bisa Anda manfaatkan untuk bulan Mei ini yaitu tanggal 25-28 Mei bertepatan dengan Hari Raya Kenaikan Isa Almasih dan untuk bulan Juni yang paling dinanti yaitu libur panjang Idul Fitri yang bisa Anda ambil dari tanggal 23-28 Juni 2017.

Walaupun musim liburan menyebabkan semua harga kebutuhan liburan seperti tiket pesawat atau hotel naik, Anda tidak perlu khawatir karena ada Online Travel Vokamo.com yang bisa dimanfaatkan untuk booking semua kebutuhan liburan.

Sejak resmi online tahun 2014 lalu, Vokamo.com terus memperbaiki kinerjanya dari sisi kualitas website dan user experience untuk semakin memudahkan dan mempercepat proses pemesanan semua kebutuhan liburan seperti tiket pesawat , hotel , paket wisata , sewa mobil dan juga voucher makan di restaurant.

Dengan konsep one stop shop for travel need, Vokamo berupaya mengoptimalkan kemudahan pemesanan semua kebutuhan liburan tersebut.

Tidak saja kemudahan booking namun juga menawarkan harga terhemat bagi traveler yang memiliki budget terbatas untuk liburan.

Selain tiket pesawat dan hotel, Vokamo juga menawarkan tiket atraksi wisata serta paket wisata promo untuk sejumlah destinasi wisata di Indonesia, Singapore, Bangkok dan Kuala Lumpur, tentu saja dengan harga lebih hemat.

Bagi pengguna Android hanya dengan menginstal Vokamo APP di PlayStore sudah bisa mengetahui promo terupdate yang diberikan Vokamo.

Selain itu booking via Vokamo APP juga membuat semua harga kebutuhan liburan Anda jadi double hemat. Didukung dengan sistem pembayaran terpopuler di Indonesia seperti Bank Transfer, ATM Transfer, Kartu Kredit, Doku Wallet dan Alfamart, Vokamo.com hadir sebagai solusi mudah dan cepat bagi traveller untuk mendapatkan kebutuhan liburan dengan harga terhemat.

Hingga akhir Mei 2017 ini dapatkan cashback senilai 50 ribu rupiah untuk minimum transaksi senilai satu juta rupiah. Cashback bisa digunakan untuk mendapatkan potongan harga pada transaksi berikutnya di Vokamo.(Tribun News.Com)