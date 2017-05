Memuliakan yang Lokal, Belajar dari Nihiwatu Hotel

Oleh Fary Francis

Wakil Rakyat NTT

POS KUPANG.COM - Tanggal 15 Mei 2017, saya melakukan reses di Pulau Sumba. Turut bersama saya pada kesempatan ini adalah Dirjen Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu, Daerah Khusus Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, pihak Balai SDA dan Balai Jalan NTT.

Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Hotel Nihiwatu di Kecamatan Wanokaka. Visitasi kami ke hotel terbaik di dunia versi ajang World's Best Travel Awards 2016 dari majalah Travel + Leisureberkaitan dengan pemantauan ruas jalan dari Waikabubak ke Nihiwatu yang terus diperjuangkan untuk bisa berkelas dunia. Apalagi akses itu menghubungkan pusat kota dan hotel terbaik dunia.

Soal Lokalitas

Ketenaran dan keterkenalan Hotel Nihiwatu ke seantero jagad mengundang pertanyaan: apakah yang membuat Nihiwatu itu begitu terkenal dan menjadi hotel terbaik dunia? Pembelajaran apa yang kita dapatkan dari fenomena Nihiwatu ini?

Nihiwatu memanjakan para tamunya dengan beragam aktivitas. Mulai dari paket "safari spa" seharian penuh sampai eksplorasi pulau. Juga trekking menuju beberapa air terjun tersembunyi, pesawahan yang indah, desa lokal dan desa seniman.

Ada pula piknik makan siang komplet dengan jamuan kelapa segar yang baru jatuh dari pohon. Occy's Left, begitu nama private beach yang letaknya tidak jauh dari Nihiwatu. Ini adalah surf spot ternama di kalangan peselancar profesional. Tempat berselancar yang jauh dari hiruk pikuk Canggu, Suluban, dan pantai-pantai mainstream lainnya di Bali. Bersama staf profesional terlatih, para tamu di Nihiwatu bisa memancing di laut lepas, snorkeling, juga spearfishing. Saat sunset, tamu akan diajak menikmati terbenamnya matahari dengan naik kuda di pesisir pantai.

Hotel Nihiwatu adalah gambaran nyata bagaimana yang lokal, natural, apa adanya bisa bernilai luar biasa. Jangan pernah membayangkan bahwa Nihiwatu menjadi yang terbaik karena menggunakan aksesoris atau barang-barang impor dan perhiasan dari London, Italia, Paris maupun luar negeri. Bukan.

Hotel Nihiwatu sangat memuliakan potensi lokal, memartabatkan barang-barang lokal. Nihiwatu yang tarif permalam dimulai dari 650 dollar AS (Rp8,5 juta) untuk One Bedroom Villa sampai 12.000 dollar AS (Rp157 juta) untuk Five Bedroom Estate adalah tentang batu alam, pepohonan, kayu, bambu, pasir, kerikil, anyaman, ilalang, ijuk, tanduk kerbau, dan berbagai aksesoris lokal.

Nihiwatu itu soal lokalitas yang bercitarasa global; natural yang berdaya magis artistik. Sesuatu yang apa adanya ketika dikemas dengan unsur seni tinggi dan dikelola dengan hati maka hasilnya akan seluar biasa Nihiwatu. Tarif hotel yang terbilang sangat mahal untuk ukuran kita di Indonesia ini adalah harga yang pantas untuk martabat potensi lokal kita, yang tidak semua orang merasakan pentingnya.

Citarasa Budaya

Selain sisi lokalitas yang menjadi keunggulan, Nihiwatu juga menawarkan tak hanya pemandangan alam yang indah namun juga pengalaman budaya yang luar biasa. Nihiwatu di Kecamatan Wanokaka sangat akrab dengan budaya Pasola yang mendunia itu. Nihiwatu dan Pasola adalah ikon pariwisata Sumba Barat dan NTT.