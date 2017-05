Lama Hadapi Masa Kritis, Mantan Juara MotoGP Nicky Hayden Meninggal Dunia

POS KUPANG.COM -- Juara MotoGP 2006, Nicky Hayden, akhirnya meninggal dunia, Senin (22/5/2017).

Ia dinyatakan meninggal dunia setelah berjuang cukup lama di fase kritis, sejak Rabu (17/5.2017).

Kabar meninggalnya Hayden diberitakan sejumlah situs olahraga maupun otomotif, seperti Crash, Auto Sport, maupun ESPN.

Hayden memasuki masa kritis setelah mengalami kecelakaan saat bersepeda, Rabu (17/5/2017), di sirkuit Misano, Rimini, Italia.

Ia mengalami luka parah di kepala dan dada.

Hayden dilarikan ke rumah sakit terdekat, lalu dibawa ke ICU Rumah Sakit Maurizio Bufalini, di Cesena, Italia.

Sayang, tak ada perkembangan berarti dari Hayden.

Devastated to hear that our friend Nicky Hayden has passed away. Deepest condolences to his family. Rest in peace bro #RIPNickyHayden

Dilansir Crash, pihak rumah sakit telah mengumumkan meninggalnya Nicky Hayden.

Hayden dikenal sebagai pebalap tangguh.