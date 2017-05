Konjen AS Lakukan Kunjungan Kerja ke Malaka

Laporan Wartawan Pos Kupang, Dion Kota

POS KUPANG. COM, BETUN -- Konjen AS yang terdiri dari Jett Thomason selaku Chief Of Political and Economic Konjen AS di Surabaya, Charlton Raya yang menjabat Politic and Economic Specialist, Konjen AS di Surabaya dan Harry Thompson selaku Economic Consul, Kedutaan AS di Dili-Timor Leste melakukan kunjungan kerja ke Malaka, Selasa (23/5/2017).

Chief Of Political and Economic Konjen AS, Jett Thomason mengatakan, bahwa kunjungan ke Kabupaten Malaka bertujuan untuk melihat dan mendengarkan rencana pemerintah kabupaten Malaka untuk pembangunan ekonomi, rencana kerjasama dengan pemerintah Timor Leste dan potensi kerjasama dengan investor asing termasuk investor dari AS.

"Selain kerjasama di bidang ekonomi kita juga akan melakukan rencana kerjasama di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial budaya dan keamanan. Yang terpenting kerjsama yang akan dibangun membawa keuntungan bagi kedua negara," tuturnya.

Pantauan Pos Kupang, Rombongan Konjen AS diterima oleh Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, Wakil Bupati Daniel Asa, Sekda Donatus Bere serta para pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Malaka di kantor Bupati Malaka di ruang rapat bupati malaka. Usai pertemuan dengan Pemkab Malaka, rombongan konjen AS juga melakukan peninjauan ke pintu perbatasan antar negara RI-Timor Leste di Motamasin Kecamatan Kobalima Timur.*