Bupati Stef Paparan Pembangunan Malaka Kepada Konjen AS

Laporan Wartawan Pos Kupang, Dion Kota

POS KUPANG. COM, BETUN -- Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran memaparkan program pembangunan pemerintah Kabupaten Malaka kepada konsulat jendera (Konjen) AS (Amerika Serikat) untuk Indonesia dan Kedutaan AS di Timor Leste di ruang kerjanya, Selasa (23/5/2017).

Rombongan Konjen AS yang terdiri dari Jett Thomason selaku Chief Of Political and Economic Konjen AS di Surabaya, Charlton Raya yang menjabat Politic and Economic Specialist, Konjen AS di Surabaya dan Harry Thompson selaku Economic Consul, Kedutaan AS di Dili-Timor Leste melakukan kunjungan kerja ke Malaka guna melihat dari dekat pembangunan di daerah yang berbatasan langsung dengan RDTL tersebut.

Bupati Stef yang ditemui pos kupang usai menerima kunjungan tersebut mengatakan, bahwa kunjungan Konjen AS tersebut untuk melihat dari dekat terkait perkembangan pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang ada di daerah perbatasan RI-Timor Leste khususnya Malaka.

" Kita sangat senang bisa dikunjungi oleh teman- teman dari Konjen AS. Selaku tuan rumah, kita dengan senang sekali menerima kunjungan ini. Dan kami menyampaikan kondisi terkini dan program-program yang sudah dikerjakan, sedang dan akan dikerjakan termasuk potensi daerah yang akan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Malaka," Ungkap Bupati Stef.*