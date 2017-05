Pengakuan Penari Telanjang 'The Wild One': Saya Dapat Rp1,1 Juta

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- R (30), penari telanjang pesta kaum gay 'The Wild One' mengaku mendapat upah Rp1,1 juta, per hari kerja.

R, tertunduk lesu, dengan menggunakan pakaian hitam bertuliskan tahanan Polres Metro Jakarta Utara.

Ia ditetapkan sebagai satu di antara 10 tersangka.

Baca: Pesta Gay Digerebek, Polisi Temukan Ada Penari Telanjang Pria Sedang Beraksi

Baca: Astaga! Ada Mahasiswa yang Asyik Joget Telanjang Saat Pesta Gay di Kelapa Gading

Baca: Ini 7 Fakta Mengejutkan Pesta Liar Ratusan Gay di Kelapa Gading

R, dijerat Pasal 36 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Ia mengaku bekerja sebagai satu di antara empat penari telanjang di Ruko Kokan Permata Blok B15-16 Kelapa Gading RT 015/003, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ruko Kokan dikelola oleh PT Atlantis Jaya dan izin usaha berlaku hingga tahun 2018.

Berkedok tempat fitness, Ruko menyediakan sarana dan pra sarana pornografi.