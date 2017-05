Mempertimbangkan Neo Tribalisme

(Catatan Kecil bagi Ormas dan Polda se-Nusantara)

Oleh: Dr.Watu Yohanes Vianey, M.Hum

Dosen Unwira Kupang

POS KUPANG.COM -- Isu tentang kemungkinan dan batas-batas berkembangnya "tribalisme" versus "nasionalisme" di berbagai negara di dunia telah dipotret oleh Daniel Bell pada tahun 1978 dalam kalimat: "from national society to tribal society". Pemikirannya diperkuat Scout (1999) yang menyebut bahwa era milenium baru dapat disebut sebagai the time of tribalism. Sebuah potret bandul kehidupan sosial politik yang berayun dari rasa nasionalisme ke tribalisme.

Dalam konteks NKRI teori Daniel Bell itu ada relevansinya. Khususnya dalam menjelaskan musim Pilgub dan Pilkada tahun 2018 dan musim Pilpres 2019. Demi memenangkan calon jagoan pemimpinnya untuk berkuasa di suatu daerah, sebagian anak bangsa memperlihatkan perbuatan dan perkataan yang mengindikasikan menguatnya rasa dan identitas tribalisme atau kesukuan primitifnya. Hal mana menjadi lebih sangar jika lengket dengan politisasi agama, modal, dan golongan, yang dipimpin langsung oleh para tokoh dan pengikutnya, yang bisa saja ramai-ramai mengalami pergeseran orientasi kebangsaan.

Karena itu ramalan tentang "the end of history" (berakhirnya negara bangsa) dari Fukuyama (1995) dan the end of ideology (akhir dari idelogi dominan, seperti ideologi kebangsaaan kita Pancasila) perlu dicermati. Konon kedua hal itu diawali oleh the death of socialism (matinya rasa sosialitas) seperti yang digagas oleh Giddens (1998). Fenomena pesimistis itu bukan tidak mungkin bakal terjadi di negeri ini, jika tidak diantisipasi dengan arif dan cantik.

Bukankah di negeri ini masih berkeliaran para penghina Pancasila dalam kata kebencian dan perbuatan KKN di seluruh penjuru negeri? Agen penghancur ideologi kebangsaan NKRI rasanya tidak ke mana-mana, tetapi sudah ada di mana-mana. Ada di kampung dan di kampus, ada di Rumah Tuhan dan Rumah Sakit. Penandanya terlihat dalam keberadaan dan keberpihakan orang per orang atau kelompok-kelompok besar maupun kecil, yang melakukan ujaran kebencian di berbagai tempat dan media sosial.

Ujaran kebencian itu adalah sesuatu yang faktual, entah dilontarkan untuk para penganut agama dan kepercayaan yang lain, entah dilontarkan untuk suku dan subetnik yang lain, yang jelas-jelas dijamin ekistensinya di Nusantara.

Inilah fenomena matinya sosialitas kebangsaan. Begitu pula hadirnya arogansi dan brutalitas gerombolan yang melarang umat beragama lain untuk beribadat dan tega membakar rumah ibadat mereka. Kelaparan untuk membunuh dan makan orang yang berbeda dengan mereka, adalah iota faktasitas tentang `matinya' karakter sosialitas kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pertanyaan refleksifnya adalah `kermana' (apa, bagaimana) derajat perwujudan visi gaudium et spes (kegembiraan dan harapan) dan misi dari berkat kemerdekaan dan rahmat Allah bagi manusia dan alam raya dari NKRI yang berbasis ideologi Pancasila dan UUD 45? Kermana peran strategis komunitas agama-agama dan adat istiadat Nusantara yang bersumber dari teks suci dan tuturan bertuah, jika tribalisme primitif maupun neo tribalisme yang licik, liar dan buas dibiarkan menyerang sesama ciptaan anak-anak

Ibu Pertiwi? Kermana perwujudan dari peran Polri yang menjamin ketertiban hidup berbangsa dan bernegara hic et nunc dalam mengantisipasi dan menghadapi secara ksatria, cerdas, adil dan disiplin, terhadap maraknya fenomena neo tribalisme tersebut?

Tribalisme Primitif dan Neo Tribalisme