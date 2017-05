Rata- Rata Produksi Panen Jagung Kabupaten Malaka Meningkat 0,4 Ton Per Ha

Laporan Wartawan Pos Kupang, Dion Kota

POS KUPANG.COM, BETUN -- Kepala Dinas Pertanian kabupaten Malaka, Yustinus Nahak mengatakan, rata-rata kabupaten untuk produksi jagung meningkat 0,4 ton per Ha. Jika di tahun 2016 rata-rata kabupaten untuk produksi jagung berada di angka di 2,8 ton per Ha, tahun ini naik menjadi 3,2 ton per Ha.

Naiknya produktivitas rata-rata kabupaten ini berkat keberasilan program Revolusi pertanian Malaka. Dari luas tanam jagung 19.127 Ha, 1000 Ha lahan RPM berhasil menyumbang 3,8 ton jagung per Ha. Sedang 18.127 Ha lahan usaha khusus (Upsus) menyumbang 2,6 ton per Ha atau masih di bawah angka rata-rata kabupaten di tahun 2016.

" Untuk MT I semua jagung telah selesai dipanen. Total hasil panen tahun ini untuk MT I mencapai 50.000 Ton. Hasil panen ini saya perkirakan cukup untuk 6 bulan ke depan," Ungkap Kepala Dinas Tanaman pangan, Holtikultural dan perkebunan kabupaten Malaka, Yustinus saat dihubungi pos kupang (21/5/2017) lewat telepon selurenya.*