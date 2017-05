Hai Bro! Siap Patah Hati Kalau Raisa Ternyata Tunangan Sama Cowok Ini?

POS KUPANG.COM, JAKARTA -– Kabar bahagia datang dari penyanyi cantik Raisa dan Hamish Daud Wylie. Pasangan beda profesi itu dipastikan akan menggelar acara pertunangan mereka hari ini.

Hal tersebut diketahui dari sebuah undangan yang diunggah dalam sebuah akun gosip di Instagram.

“Come join us for an engagement ceremony honoring Raisa & Hamish, Sunday 21st May 2017 07.00 PM,” begitu yang tertulis dalam sebuah undangan bertema floral.

Di bagian bawahnya, terdapat sebuah peringatan kepada para tamu, untuk tidak menyebarluaskan undangan tersebut.

Undangan acara tunangan Raisa dan Hamish Daud Wylie ()

Sebab, Raisa dan Hamish hanya mengundang sahabat serta kerabat terdekat mereka.

“This invitation is intended for our closest friends&family. Please do not share/forward this invitation,” begitu peringatan yang tertulis di bagian bawah undangan tersebut.

Raisa dan Hamish mulai diketahui berpacaran sejak tahun 2016 lalu.

Awalnya, pasangan itu masih malu-malu memamerkan hubungan mereka kepada publik.

Raisa dan Hamish Daud Wylie ()

Akhirnya Hamish Daudlah yang lebih dulu memajang foto Raisa dalam akun Instagramnya. Tak lama setelahnya, Raisa mengekor Hamish, dan memajang foto mereka berdua.

Sebelumnya, Raisa pernah berpacaran dengan kakak laki-laki artis Pevita Pearce, Keenan Pearce. Sedangkan Hamish pernah dikabarkan dekat dan berpacaran dengan artis Nadine Chandrawinata. (Okki Margaretha)