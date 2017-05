Pria Ini Berani Beli Lukisan Seharga Rp 1,48 Triliun, Ini Profilenya

POS KUPANG. COM - Nama Yusaku Maezawa seketika menyeruak, saat lukisan karya seniman Jean-Michel Basquiat terjual seharga 110,5 juta dollar AS, dalam lelang di New York, Kamis (18/5/2017) malam.

Seperti yang telah diberitakan, angka yang setara dengan Rp 1,48 triliun tersebut menjadikan lukisan Basquiat mencapai rekor harga lelang tertinggi di abad ke-20.

Lantas siapa Maezawa sebenarnya?

Seperti yang pernah dilansir laman Forbes, Maezawa adalah pengusaha berusia 41 tahun asal Chiba, Jepang.

Dia bukan pemain baru. Namanya telah dikenal sebagai salah satu kolektor lukisan dunia.

Dalam wawancara itu, Maezawa mengaku sudah mulai mengoleksi lukisan sejak sekitar 10 tahun lalu.

"Khususnya, saya sangat menyukai karya seni kontemporer," kata Maezawa.

Forbes memperkirakan, kekayaan Yusaku Maezawa saat ini mencapai angka 3,6 miliar dollar AS.

Pria kelahiran 22 November 1975 itu mengawali bisnisnya dengan mendirikan perusahaan bernama Start Today di tahun 1998.

Kemudian, dia membangun usaha penjualan pakaian dalam jaringan (online), lewat situs Zozotown di tahun 2004.