Nuk Kawe Mose De Roeng

POS KUPANG.COM, KUPANG - TOE neho musi olon. Gula hitu toe keta manga wiwas wekin hi Pondik. Cang lelo serigen tuak sopi ga ngingur kaut ulun. Mai ise Remus weli gola one kios diha kole toe manga wiwas koe cekoen. Nenggitu kole du benta le ende agu eman kudut ngo inung kopi gula.

"Le co'o keta tara toe manga wiwasm gula ho'o hau ta kesa, cala toe manga di'a wekim? Eme toe di'a weki e kesa neka paksa kerja, ngo toko nga. Sendo ise inang agu amang kaut lami kios," tae de Remus agu hi Pondik.

Toe wale muing tae de Remus. Hus kaut nai labun hi Pondik denge waheng de Remus. "Toe bo le toe di'a wekig aku ta kesa landing le nuk tuak so'o e...," wale de Pondik cangga agu toso tuak sopi pisa serigen ata penong one kiosn.

"Ae co'o kole tuak sopi situ ta kesa?" rei de Remus agu hi Pondik ae toe bae liha campitn. Toe rodo wale le Pondik landing emi kaut koran Pos Kupang susung baca berita emi sopi wa Beo Lamarawang wa Reok le polisi. "Baca berita hitu kesa, polisi emi sopi wa Beo Lamarawang ata pika le kraeng Sirilus Jedaut lete ho'o," wale de Pondik.

Le poli baca koran Pos Kupang hitu di baen le Remus kaling ko hitu keta campitn hi Pondik tara toe wiwas keta wekin gula hitu bo. Ae one kios de Pondik manga pisa serigen kid sopi kudut pika. Wa nain hi Pondik nuk neka-neka polisi kole mai one kios diha emi sopi situ kudu pika bo.

"Nggo'o nuk daku e kesa. Eme wang pe toet rodo-rodo deko nggitu kaut le polisi ise te pika sopi situ. Ise kole paka nuk, sopi ho'o do gunan ce'e Manggarai Raya dite. Sopi ho'o tara pikan lata kudu kawe mose, kudu ongkos sekolah anak agu latang urus bana. Eme urus adat dite ho'o leng kawe sopi kin. Damang nuk le polisi situ eme toe manga ata pika sopi, kawe nia ga eme kudu manga urus adat," nggitu tae de Remus.

Reweng de Remus di'a keta sengetn le Pondik. "Landing nuk daku kole wi ta kesa nenggitu. Dod kole polisi so'o ce'e ata Manggarai. Co'o ise eme urus adat no'o ce'e leng perlu sopi kin kole. Ise kole do ata inung sopi," nggitu tae de Pondik.

Leng ramen tombo dise Pondik agu hi Remus ga tuan hi ended Pondik musi mai dapur. "Bo nuk daku ta nana ata adong taet ali lengn kriminalitas hitu. Ata tu'ungn ali toe manga retribusi one mai pika sopi ho'o latang pemerenta," tae de ended Pondik.

Kaling ko nuk de ended Pondik cama agu nuk de Remus kole. "Tu'ung hitu inang. Eme nggitu kali ga pande peraturan le pemerenta co'o kudu manga retribusin kole pika sopi ho'o. Kudu lengkang kin kawe mose dite le pika sopi, toet deko-deko nenggitu kaut," tae de Remus. (kanis jehola)