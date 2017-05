VIDEO: Tahun ini Sekretaris KPAD Kota Kupang Kejar ODHA

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sekretaris KPAD Kota Kupang, Agus Bebok tidak mau ada orang yang mati konyol karena HIV/AIDS. Karena itu dia bertekad akan 'mengejar' odha untuk bisa didampingi agar bisa rajin minum obat dan tidak menularkan virus itu kepada orang lain.

Bebok mengatakan saat ini di Kota Kupang langkah kuratif penanganan HIV/AIDS cukup bagus karena HIV lebih tinggi daripada AIDS meski penyebaran HIV/AIDS di seluruh kecamatan cukup merata "Kadang dia bergeser. Tahun ini Maulafa 19 persen, kedua Alak dan Oebobo. Tahun lalu lebih tinggi di Oesapa, Kelapa Lima," kata Bebok.

Menurut Bebok, dari 1.015 warga Kota Kupang yang terinveksi HIV/AIDS itu sebanyak70 orang meninggal dunia. Dan memang ketika seseroang kena HIV/AIDS maka dia tidak bisa bisa sembuh. Tapi bukan berarti dunia kiamat.

"Yang buat kita mati itu kan karena tidak minum obat, akhirnya TBC hantam kita, hepatitis hantam kita, kena diare saja kita bisa mati. Karena daya kekebalan tubuh kita sudha menurun. Kalau sudah kena dan kita inum obat, virus itu tidak berkembang. Kena HIV/AIDS bukan dunia kiamat. Anda masih bisa hidup seperti yang lain, paling mati karena tua, bukan karena HIV, yang penting minum obat teratur," pesan Bebok.

Bebok mengatakan, dia akan membuat program by name by adress agar tidak ada lagi odha yang yang mati konyol. Program ini akna melibatkan LSM pendamping, warga peduli AIDS (WPA), KPAD dan pihak terkait.

"Kami bekerja sama-sama untuk selamatkan. Kita tidak mau lagi orang mati konyol. Begitu kena kita harus dampingi. Sekarang yang sedang saya luncur kan, program by name by adrress, tapi memang tentu tidak untuk semua orang. Kita harus tahu betul dimana alamatnya, seperti selama ini yang meninggal di kota kami tahu tapi mereka tutup diri. Kita sekarang bagaimana membujuk mereka untuk mereka bisa buka diri. Kami siap 1 x 24 jam untuk membantu mereka," janji Bebok. (*)