VIDEO: Frans Lebu Raya : Orang Tidak Terpaksa Lagi Naik Pesawat

Laporan Wartawan Pos Kupang. Com, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM, KUPANG -- Sebelum pesawat TransNusa ATR 42-500 take off, Romo Ambros Ladjar, Pr melakukan pemberkatan dengan memercikkan air sakramen di tubuh pesawat luar dan dalam.

Gubernur NTT, Drs Lebu Raya'>Frans Lebu Raya dan Komisaris PT TransNusa, Alain memecahkan kendi secara bersama-sama untuk melengkapi acara seremonial tersebut.

Frans Lebu Raya mengucapkan proficiat kepada PT TransNusa yang terus menerus berupaya untuk mendatangkan pesawat dan memperbahuruinya. Karena semua tahu bagaimana kondisi pesawat fokker 50 saat ini, sehingga aakn lebih baik bila terus melakukan peremajaan.

"NTT membutuhkan ini. Sejak awal saya memberikan dukungan penuh pada TransNusa. Selain sebagai putra daerah yang berjuang untuk mengatasi kesulitan, pemenuhi kebutuhan transportasi udara di NTT. Tapi ini memang kebutuhan dari waktu ke waktu meningkat. Ada 15 bandara di NTT termasuk El Tari. Kita terus menerus berupaya untuk memperpanjang landasan agar semakin ke depan bisa didarati oleh pesawat lebih besar. Supaya tarifnya jangan mahal-mahal. Saya bicara tarif itu sesuai kepentingan masyarakat," ujarnya di VIP pemnda Bandara El Tari, Selasa (16/5/2017).

Saat ini, kata Lebu Raya, orang naik yang pesawat karena terpaksa sudah mulai berkurang. Kalau dulu orang terpaksa naik pesawat. Sekarang orang mau libura mau menggunakan pesawat. Ini artinya kemampuan masyarakat dari waktu ke waktu semakin baik tapi masyarakat juga menuntut agar pelayanan murah, dapat dijangkau dan ramah.

"Itu hal yang wajar, walapun mintanya murah. Tapi mintanya aman, selamat dan nyaman. Kadang-kadang permintaan tidak sesuai dengan permintaan lanjutan. Murah tapi maunya yang aman dan nyaman. Tapi itulah tuntutan. Memang dari waktu ke waktu pelayanan harus lebih baik," kata Lebu Raya.

Lebu Raya mengatakan saat ini pemerintah sedang berjuang terus menerus membangun dari segi infrastruktur Bandara terus menerus diperpanjang. Salah satunya Bandara Komodo akan diperpanjang dan diperlebar agar pesawat besar bisa landing di sana.

Ia bercerita pada 8 Mei lalu ia bertemu Gubernur Los Angelas yang berkunjung ke Labuan Bajo. Menurut gubernur Los Angelas dari Ende hingga ke Labuan Bajo luar biasa dan berbeda. Mereka memberikan tiga usulan yaitu bandara besar, crush dan tol.

"Dua usulan pertama sedang dikerjakan. Tol belum diperkirakan karena kapasitas belum cukup dan beberapa wilayah yang terlewatkan. Kami sedang pikirkan los area. Saat ini banyak sekali orang yang mau datang. Sedang diupayakan untuk memperpanjang bandara Komodo dan telah menandatangi kerja sama dengan PT Carnival sebagai penyelenggara crush terbesar di dunia,"tuturnya.

Ia berpesan agar TransNusa terus menerus berbenah untuk melayani masyarakat di dalam wilayah ini, walaupun operasionalnya ada di beberapa tempat. Ia meminta perhatian serius untuk melayani masyarakat.

"Saya percaya NTT akan maju. Saya dengar dari GM Angkasa Pura setiap hari penumpang berangkat 3500, ditambah penumpang datang menjadi 7000. Ini berarti aktifitas di bandara semakin padat. Benahi terus menerus bandara karena ini pintu masuk sebagai pertama kali yang dilihat, harus dijaga baik-baik. Saya mengharapkan dukungan semua untuk membangun daerah yang akan terus maju sesuai perkembangan. NTT dulu Berjuang keras tapi saat ini mulai terbuka, " katanya.

Sebelum pesawat ATR 42-500 terbang menuju Lembata. Gubernur NTT didampingi Komisaris TransNusa meninjau dalam pesawat. (*)