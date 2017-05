Pemuda Ini Terpental Hingga Terjepit Digarasi Rumah Penduduk Setelah Dihantam Avansa

POS KUPANG.COM, AMLAPURA -- Kecelakaan maut terjadi Jalan Raya Amlapura - Singaraja, tepatnya di Banjar Dinas Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Senin (15/5/2017) sekitar pukul 05.00 wita.

Antara avanza DK 1807 FO yang di kendarai oleh M. Thaher (27) dengan melibatkan carry pick up DK 9663 SX yang dikendarai I Nengah M (50).

Akibatnya, penumpang carry, atas nama I Nyoman S (30), warga Desa Ban, Kecamatan Kubu mengalami luka parah pada bagian punggung kiri dan meninggal dunia saat dibawa ke puskesmas terdekat.

Sementara rekan korban, Nengah M dan Thaher asal Kelurahan Karangasem, tidak mengalami luka serius dan hanya shock semata.

Info di lapangan, kecelakaan maut terjadi saat carry pick up warna hitam parkir di sebelah kanan jalan.

Saat itu dari arah Barat (Singaraja) datang Avansa putih dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak carry pick up. Dan nahas bagi I Nyoman S yang saat itu berada di atas bak carry pick up, pemuda tersebut langsung terpental ke belakang pick up hingga terjepit ditembok garasi rumah penduduk.

Kapolsek Kubu, AKP I Made Suadnyana, membenarkan peristiwa tragis tersebut yang terjadi saat pengendara avanza hendak menuju Amlapura. Kejadiannya pagi hari, saat masih gelap.

"Kita dapat laporan pukul 06.00 wita. Sekarang kasus ini sudah ditangani Satlantas Polres Karangasem," kata AKP I Made Suadnyana.

Kasatlantas Polres Karangasem, AKP I Made Subadi, menjelaskan berapa saksi dan korban kecelakaan sudah dimintai keterangan.

Kecelakaan ini disebabkan karena kelalaian sang pengendara. Sementara nilai kerugian meteriil mencapai 8 juta akibat kejadian tersebut dan merenggut satu korban meninggal dunia. (Tribun Bali.Com)