Yoga Nggak Sulit. 7 Foto Gerakan Ekstrem Ibu dan Anak Ini Jadi Bukti! Bikin Deg-degan Sob

Ya, kalimat tersebut sangat cocok untuk kamu yang selalu menomorsatukan keluarga.

Tak bisa dipungkiri, keluarga adalah orang-orang pertama yang akan kamu bagikan cerita sedih mau pun senang.

Kedekatan yang terbangun satu sama lain membentuk kepercayaan tak tertandingi.

Bukan kepercayaan pada umumnya, kepercayaan ini juga bisa terlihat dari aktivitas yang dilakukan bersama, yoga misalnya.

Sudah banyak pasangan suami istri yang menunjukkan kekompakannya dengan yoga.

Kali ini tim tribunstyle.com akah bagikan kekompakan ibu dan anak saat melakukan gerakan yoga.

Laura Kasperzak, istri, ibu sekaligus pelatih yoga ini memiliki pengikut Instagram lebih dari satu juta orang.

Selain berpose sendirian, ia sering mengajak keluarganya untuk menjadi partner, seperti suami dan anak-anak.

