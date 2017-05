Suami Kepergok Simpan Majalah dan DVD Porno! Bukannya Murka, Sang Istri Malah Melakukan ini

POS KUPANG.COM -- Dikarenakan pekerjaan, pria-pria menikah di Jepang terkadang terpaksa tinggal terpisah dengan keluarganya untuk sementara waktu.

Melansir Nextshark, fenomena sosial tersebut disebut "tanshin funin".

Daripada semua anggota keluarga harus ikut kepala keluarga pindah ke tempat baru, "tanshin funin" jadi pilihan karena yang pindah hanya suami atau ayah saja.

Mengirimkan karyawannya ke kantor berbeda menjadi hal yang biasa dilakukan perusahaan di Jepang demi menjaga lingkungan kerja tetap "segar".

Situasi seperti inilah yang sedang terjadi pada pengguna Twitter @terajun6966.

Ia harus tinggal di kota berbeda, terpisah dari istri dan anak-anaknya.

Semua berjalan lancar hingga suatu hari istrinya mengirimkan sebuah foto DVD panas beserta gambaran tangan siswi SMA Jepang.

Nampaknya, sang istri menemukan "barang kotor" suaminya ketika sedang bersih-bersih ruang kerja di rumah.

Menurut SoraNews24, meskipun sampul depan DVD tersebut adalah wanita berseragam sekolah, namun diketahui bahwa usia sebenarnya para aktris tersebut setidaknya 20 tahun.

"Aku menemukan ini di bawah meja kerjamu. Aku merobeknya dan membuangnya untukmu," tulis sang istri disertai gambar figur siswi SMA.

Ternyata, ini bukanlah yang pertama kali istri @terajun6966 memergoki dirinya memiliki barang-barang dewasa.

2012 lalu, sang istri menemukan USB flash drive yang berisis film panas di saku baju suaminya.

Tidak dengan marah-marah langsung pada suami, sang istri menegur suaminya dengan gambaran tangan.

Melihat hal ini, netizen malah terkagum dengan bakat menggambar sang istri.

Pengguna Facebook Michael Paraskevas berkomentar: All I know is that his wife has talent! (TRIBUNSTYLE.com/Tiara Shelavie)