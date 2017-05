Umur Adjie Pangestu dan Novita Petria Beda 25 Tahun

POS KUPAN.COM, JAKARTA -- Artis peran Adjie Pangestu (47) dan pasangannya, Novita Petria (22), memiliki perbedaan umur yang cukup jauh, yakni 25 tahun.

Keduanya diketahui melangsungkan akad nikah di kawasan Rancaekek, Bandung, Bandung Jawa Barat, hari ini, Minggu (14/5/2017) pukul 09.00 WIB.

"Iya Novita baru mau 22 tahun. Iya lumayan jauh (umurnya)," ujar Adjie lewat pesan WhatsApp.

Adjie Pangestu dan Novita Petria saat pacaran (Instagram)

Namun jarak usia itu tak menjadi halangan baginya dan Novita. Adjie juga tak peduli jika nantinya banyak tanggapan miring tentang perbedaan itu.

"Saya enggak pernah mengurusi tanggapan orang sih kan saya yang menjalani," kata Adjie.

Bagi dia hal yang paling penting adalah pribadi Novita. Mereka juga sudah merasa cocok satu sama lain serta bisa saling melengkapi.

"Orangnya sederhana, baik, mengerti, dan menerima saya apa adanya. Berkat dia banyak pikiran saya terbuka dalam segala hal," ujar Adjie.

Dalam wawancara sebelumnya, tepatnya Januari 2017, ayah satu anak ini mengatakan orangtua Novita tidak mempermasalahkan perbedaan umur itu.

"Umur orangtua dia sama gue enggak beda jauh, he he he. Tapi, so far, mereka keluarga yang baik, yang nice. Jadi, soal keluarga enggak terlalu ada kendala apa-apa," ujar Adjie kala itu.

Diketahui, Adjie pernah menikah dengan aktris Annisa Trihapsari pada 1999, tetapi pada 2002 mereka bercerai.

Lima tahun kemudian, ia menikah lagi dengan Nadia Natasha Al Kalifi. Hanya saja pernikahan mereka cuma bertahan dua tahun. (Andi Muttya Keteng Pangerang)