Aksi Maniabola Lapangan Polda NTT Ternoda

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG - Sepakbola menjunjung nilai sportifitas rentan ternoda manakala pemain tak mampu mengendalikan emosinya di lapangan. Dampaknya, suporter pun ikut tarpancing masuk ke lapangan.

Kericuhan itu terjadi saat tim sepakbola Polres Kupang versus anak-anak ubi Nuabosi Polres Ende, pada penyisihan akhir Sepakbola Kapolda Cup 2017, di Lapangan Polda NTT, Sabtu (13/5/2017).

Kericuhan terjadi saat pemain handal Polres Kupang, Adi Roma mengeskpresikan diri menuju suporter Ende yang berada di sisi tribun Polda NTT. Hal ini memicu emosi jiwa ratusan suporter Polres Kupang yang memberikan dukungan bagi timnya dari sisi timur di belakang gawang Polres Kupang.

Akibatnya, pertandingan sempat terhenti dan anggota Denma Provost Polda NTT harus membantu mengamankan ratusan suporter Polres Kupang yang bergerak menuju suporter Ende.

Suporter Polres Kupang hadir dengan tabuhan drum band.

Karena merasa tertekan, tim Kelimuti Polres Ende nyaris tidak mau lagi melanjutkan pertandingan pasca kericuhan. Beruntung, pihak panitia AKBP Ronalzi Agus, SIK bersama AKBP Arsyad dan Brigadir Endi bisa memediasi hingga pertandingan kembali dilanjutkan.

Hasil pertandingan tim Kelimuti Polres Ende 'keok dengan skor 0-5 versu Polres Kupang dipimpin wasit Frans Riwu dibantu asisten wasit Zulkifli Umar dan Thobias Besi. Lima gol kemenangan Polres Kupang dicetak Mesker dan Ferdy Pere masing-masing memborong dua gol serta Adi Roma.

Hasil pertandingan lainnya, tim terselatan NKRI Polres Rote menang tim Kenari Polres Alor skor 3-2. Tiga gol Rote Ndao dicetak Arman (2 gol) dan Yermes. Sedangkan dua gol tim Kenari Alor dicetak Martin.

Tim perbatasan Polres Belu memaksa tim Merapu Sumba Timur angkat koper kembali ke Waingapu kampung halamannya karena menderita kekalahan 2-1. Dua gol Belu dicetak Putra dan Awan. Dan satu gol Merapu Sumba Timur dicetak Armawan.

Pertandingan dipimpin wasit Yoniel Selan dibantu asisten wasit Ajis dan Irfan Gromang. Hasil lainnya, Tim Binmafo Polres TTU juga menundukkan anak ibukota Polres Kupang Kota dengan skor 2-1.

"Delapan tim sudah memastikan diri lolos ke babak delapan besar yang mulai bergulir, Rabu (17/5/2017)," jelas panitia AKBP Ronalzi Agus, SIK dan AKBP Arsyad. (fen)

8 Tim Lolos Babak Delapan Besar

Polda A vs Polres Belu Rabu (17/5/2017) pagi

Kabupaten Kupang vs Ngada Rabu, (17/5/2017) sore

Polda B vs Polrs Kupang Kota Kamis (18/5/2017 pagi

Sumba Barat vs TTS Kamis (18/5/2017) sore.