Neka Pande Ngaok Tau

POS KUPANG.COM, KUPANG - PISA minggu toe manga lonto cama, hi Pondik tae ende agu eman kudu teneng do koe kopi agu tete kudu benta ise Remus, emad Remus agu ended Remus mai inung kopi cama one mbaru dise. Toe manga lewangn kole lise emad Pondik agu ended Pondik tae hitu ae ise kole ngoeng keta rema inung kopi agu hang tete cama-cama.

Kaling ko tara manga tae nggitun bo hi Pondik gula hitu ga ali manga keta ngoengn. Gula hitu hia kudut senget reweng de ended Remus, emad Remus agu hi Remus co'o keta nuk disen ka'eng mose one Indonesia ho'o ata lete leso demo keta kali gori. Pisa leso ho'o ga toe hanang lau Jakarta landing neteng keta kota mese maing awo mai wae mokel nang sale selat sape.

"Ole aku e weleng keta sa'ig lelo berita lete leso. Porong TeVe ite manga kole ata demo one hitu. Cengka koran kole ite manga kole berita demo nitu. Lelo kole one facebook ite manga kole ata demo. Nia kaut manga ata demo. Lelo nia kali ata toe manga itan ata demo ga. Toe gi manga aman dite ka'eng one negara ho'o," nggitu tae de Pondik cangga tae ise emad Remus, ended Remus agu hi Remus inung kopi agu hang tete.

Kaling ko tombo de Pondik ho'o bo kudut antul co'o koe wale dise Remus, emad Remus agu hi Remus lelo demo leso-leso lete ho'o. "Eme neho tae hio pe ta nana manga nus ali manga api. Nus toe tua bon eme toe manga api," nggitu cenggot de ended Remus.

Emad Remus ata pu'ung du cain toe manga loak reweng kole tei tombo. "Tu'ung neho tae de ended Remus hio bo. Landing tegi daku nenggo'o, eme ngo demo meu neka pande kasar, neka manga pande rusak, nggeluk di'a-di'a tei reweng hitu eme ngo demo," tae de emad Remus.

"Ata suan kole, eme ngaok nggo'o terus dite lete leso ho'o, toe los kerja ite ho'o. Ema presiden dite kole toe los te kerja, toe los te nuk latang nggere olon mose dite ro'eng ho'o. Ae lete leso hia kole nuk co'o kudu emon demo ho'o, kudu aman dite ka'eng tana ho'o," tae de emas Remus.

"Co'o wi kali caran kudu pande rejek ka'eng lino dite ho'o ga," rei de Pondik? Denge rei hitu emad Pondik kole teing rewengn. "Eme nuk dakun nenggo'o, one mai ka'eng cama dite ho'o neka manga sibuk urus kilo data, neko urus imbi data. Urus kaut one kilo de ru. Ata perlun kali ga one ka'eng cama ho'o nenggo'o. Eme don kopi agu tete dite benta ase ka'e mai inung cama-cama, lonto cama agu tawa cama-cama, neka manga pande susa camatau. Neka manga nuk woleng imbi. Nuk kali dite ga cama- cama manusia ata dedek le morin. Remeng mose one lino ho'o pande di'a-di'a cama tau," tae de emad Pondik. Poli hitu wear taung kole ise ended Remus, emad Remus agu Remus ga. (kanis jehola)