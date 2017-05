Polisi Lepaskan AL karena Tak Terindikasi sebagai Pelaku Penyerangan Novel Baswedan

Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan menjenguk Novel Baswedan di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta Utara

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Teka-teki kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, mulai tersibak.

Tim gabungan dari penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mulai mendapatkan petunjuk mengenai pelaku setelah mendapatkan keterangan dari Novel di Singapura.

Novel memberikan satu foto orang yang diduga menjadi penyiram air keras ke arah mukanya.

Awalnya, pihak kepolisian mendatangi Singapore National Eye Centre (SNEC) tempat Novel dirawat, di Singapura.

Namun, mereka tidak mendapatkan izin dari pihak dokter untuk menanyai Novel karena faktor kesehatannya.

"Sampai di sana, dokter belum memberikan izin dan pemeriksaan BAP juga belum bisa," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (11/5/2017).

Akhirnya, pihak kepolisian mencoba melobi pihak rumah sakit untuk bisa berkomunikasi dengan Novel meski sebentar. Pihak kepolisian pun diizinkan untuk berkomunikasi dengan Novel.



Saat itu Novel memberikan satu foto orang yang dicurigainya sebagai pelaku penyerangan.

Pihak kepolisian langsung bergerak cepat mencari orang yang diduga pelaku.

Pada Selasa (9/5/2017) malam, polisi menangkap seorang yang diduga pelaku berinisial AL (30).

"Setelah kami periksa, AL ini adalah karyawan sekuriti spa di Jakarta," ujar Argo.