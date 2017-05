Yuk! Cobain Weekend Gateway Promo di Aston Hotel

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Memasuki bulan Mei, Aston Kupang Hotel & Convention Center sebagai salah satu hotel bintang 4 di kota Kupang tak pernah berhenti berinovasi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.

Berbagai promo baik kamar serta makanan dan minuman dipersembahkan dalam kemasan yang berbeda sebagai bagian memberikan pelayanan yang maksimal.

Bulan ini Aston Hotel menawarkan paket kamar "Weekend Gateway". Menginap tiga hari dua malam dengan harga Rp 988.000++/kamar.

Director of Sales Aston Hotel & Convention Center, Rabu (10/5/2017) mengatakan promo tersebut berlaku untuk akhir pekan mulai hari Jumat sampai dengan Minggu.

Khusus untuk minggu ke-2 dan ke-4 di bulan Mei ini, "Weekend Gateway" berlaku mulai hari Rabu sampai dengan Minggu. Paket "Weekend Gateway" sudah termasuk makan pagi untuk dua orang per kamar, gratis pemakaian kolan renang dan gym serta mendapatkan fasilitas late check-out sampai dengan jam 2 siang.

"Bagi tamu yang suka hunting kuliner, Gourmet Coffee Shop dan Balcony menyajikan Salero Minang buffet all you can eat di hari Sabtu, 13 Mei 2017 seharga Rp 50.000++/orang.

Sedangkan Barbeque all you can eat akan disajikan di hari Sabtu, 20 Mei 2017 dengan merogoh kocek sebesar Rp 125.000net/orang.

"Khusus Barbeque all you can eat, kami memberikan diskon 20 % bagi pelanggan yang melakukan pemesanan sebelum hari H", ujar Agus Faisal, Food & Beverage Manager Hotel Aston Kupang,"ujarnya.

Lung Hoa Chinese Restaurant juga tidak ketinggalan memberikan sajian terbaiknya. Suki all you can eat "Onokabe" dapat dinikmati setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 18.00 - 21.30 wita seharga Rp 128.000++/orang.

Bagi tamu/pengunjung yang ingin menikmati malam sambil bersantai bersama teman? Leet Sky Dining & Lounge yang terletak di lantai 18 Hotel Aston Kupang adalah pilihan tempat yang sangat tepat.

Paket Happy Hours tersedia setiap hari mulai 20.00 Wita sampai dengan 23.00Wita malam seharga Rp 85.000 net/orang sudah termasuk light meals dan cocktail. Ada pula promo Steak Night setiap hari Sabtu pukul 20.00 - 23.00 wita.

"Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung ke Hotel Aston Kupang yang terletak di jalan Timor Raya 142 Kelapa Lima - Kupang atau menghubungi nomor telepon (0380) 858 6333," kata Dewi. (*)