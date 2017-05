SBY Pastikan Demokrat Usung Calon Presiden 2019, Agus Yudhoyono Jadi Calon?

POS KUPANG. COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, partainya akan mengusung calon pada Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu disampaikan SBY dalam pidato sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat di Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) kemarin.

Akan tetapi, SBY tidak menyebutkan dengan tegas apakah calon yang akan diusung itu adalah calon presiden, atau bisa juga calon wakil presiden.

SBY mengatakan, pada 2004 dan 2009, Demokrat berhasil memenangkan dirinya sebagai presiden.

Oleh karena itu, menurut dia, keberhasilan ini perlu dicoba kembali pada tahun 2019.

"Dalam Pilpres 2019, Demokrat akan mengusung pasangan capres dan cawapres. Nama yang dipersiapkan saat ini belum ada," ujar SBY, yang disambut teriakan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh para peserta Rakernas.

Mendengar nama putra sulungnya disebut, SBY justru mengingatkan peserta Rakernas untuk tetap tertib.

"Sst, sst, mohon tertib," lanjut SBY.

Presiden keenam RI itu mengatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Demokrat bisa saja berasal dari kader Demokrat atau salah satunya non-kader.

"Ingat dalam politik anything is possible. Itulah persiapan kita menuju pemilu 2019," ujar SBY.