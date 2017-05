Ya Ampun 47 Buruh Migran NTT Meninggal di Luar Negeri

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Problem buruh migran asal NTT sangat memprihatinkan. Data BP3TKI menunjukkan dari 170 kasus buruh migran yang dilaporkan ada 47 buruh migran yang meninggal ketika bekerja diluar negeri. Selain itu, hak-hak buruh migran seperti asuransi, hak rehabilitasi dan restitusi tidak didapat, walaupun regulasi yang ada telah mengatur hal tersebut.

Demikian diungkapkan Direktris LBH APIK NTT, Ansi Damaris Rihi Dara, usai menggelar diskusi publik persoalan buruh migran di NTT, Sabtu (6/5/2017) siang. Diskusi menghadirkan pembicara Deddy R. Ch. Manafe, SH,. M.Hum; Elcid dari IRSGC; Kejaksaan Negeri Kupang dan LBH APIK NTT.

Menurut Ansi, regulasi untuk melindungi buruh migran seperti UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU 14/2009 Tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children. Serta Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi. Dan ada Perda NTT Nomor 14/ 2008 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Perda tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Meski demikian berbagai regulasi itu belum mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi buruh migran. Jika tidak segera dirubah maka bukan tidak mungkin kasus dan kematian buruh migran di luar negeri terus bertambah. Hingga kini Kemenakertrans mencatat kasus yang melibatkan penempatan buruh migran sebesar 110.171. Data BP3TKI NTT menunjukkan dari 170 kasus buruh migran yang dilaporkan ada 47 buruh migran yang meninggal ketika bekerja diluar negeri," kata Ansi.

Di sisi lain, kondisi ekonomi di Indonesia justru mendorong masyarakat untuk menjadi buruh dikarenakan lapangan kerja domestik yang masih terbatas dan tidak cukup untuk menampung angkatan kerja. Tapi hingga kini mekanisme penyelesaian atas berbagai kasus yang dihadapi buruh migran belum optimal sebagaimana yang diharapkan.

Ansi menilai, regulasi yang ada belum berjalan efektif lantaran berbagai alasan. Seperti karena landasan filosofis dari UU 39/2004 dan Perda NTT tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi NTT yang menganggap TKI sebagai komoditas. Juga kurangnya perlindungan hak-hak tenaga kerja berorientasi HAM dalam berbagai regulasi. Alasan lain karena terlalu banyak keterlibatan peran swasta melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang tidak terkontrol dan hanya berorientasi keuntungan.

"Alasan lain karena lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang masih terjebak ego sektoral dan karena perlindungan bagi Buruh Migran pada masa perekrutan (pra) penempatan (proses) dan kepulangan (paska) masih sangat kurang," kata Ansi. Ansi mengatakan, rekomendasi dari diskusi yang menghadirkan organisasi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum ini akan diberikan kepada pemerintah dan DPRD untuk bisa mengatasi masalah buruh migran asal NTT. (vel)