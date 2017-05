VIDEO: Yuni Shara Jadi Guru Musik, Sosok Remaja Berbaju Hitam Jadi Perhatian Netizen

POS KUPANG. COM - Perempuan yang pernah menjalin hubungan dengan Raffi Ahmad ini juga pernah menjadi juri di beberapa kesempatan.

Selain masih aktif di dunia hiburan, ia juga aktif di dunia media sosial.

Belakangan ia terlihat sedang berada di rumahnya dengan banyak remaja.

Tangannya membentuk berbagai tanda tertentu.

Awalnya, sebuah video dirinya bersama remaja laki-laki.

Salah satunya adalah anaknya sendiri, Cello.

Kemudian, ada rekaman lagi dirinya bersama beberapa remaja perempuan.

Ternyata, salah satu remaja perempuan tersebut wajahnya tak asing lagi.

Remaja berbaju hitam tersebut terlihat menyanyi dengan serius dan menyimak Yuni Shara.

Ia adalah Alleia Anata, anak kandung dari Ariel Noah dan mantan istri, Sarah Amalia.

Mereka menyanyikan lagu 'Guruku Tersayang' karangan Melly Goeslaw.

Sambil memegang microphone, Yuni Shara Membuat tanda-tanda tertentu.

Ia juga memperhatikan dengan teliti suara dan ritme dari lagu tersebut.

"I'm not a teacher, but an awakener #robertfrost"

Begitu tulisnya di akun Instagram @yunishara36.

Netizen banyak yang kagum padanya.

Mereka tak menyangka jika Yuni juga berbakat jadi guru musik.

