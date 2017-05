TIPS Aman Berkunjung ke Taman Nasional Komodo, Ikuti Arahan Ranger Saat Melihat Komodo

Jangan berjalan atau beraktivitas sendiri-sendiri. Jangan lakukan gerakan-gerakan yang memancing komodo.

POS KUPANG.COM -- Ada dua pulau di kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang selama ini menjadi tujuan kunjungan wisatawan yang ingin melihat binatang Komodo, yaitu Pulau Komodo dan Pulau Rinca.

Panorama bahari yang dihiasi sejumlah gundukan pulau dan barisan bukit, menambah kemolekan alam di Flores Barat itu, terutama dalam perjalanan menuju dua pulau tersebut.

Saat tiba di Pulau Komodo atau Rinca, berbagai keindahan lainnya bisa dinikmati. Namun, seribu satu jenis keindahan yang dinikmati tidak boleh membuat kita terlena untuk mengikuti petunjuk yang ada di obyek wisata tersebut.

Keselamatan diri dari serangan kadal raksasa komodo adalah faktor utama yang harus diprioritaskan saat Anda berada di Pulau Komodo. Agar terhindar dari kemungkinan bahaya gigitan komodo, pengunjung harus didampingi petugas Taman Nasional Komodo (TNK).Petugas yang mendampingi dan mengarahkan pengunjung dinamakan ranger.

Mereka selalu berjalan mendampingi pengunjung sambil memegang tongkat yang ujungnya bercabang dua. Cabang dua itu digunakan untuk menghalau komodo. Pengunjung harus melapor dan mendapatkan tiket resmi dari petugas agar mendapat dampingan ranger saat berwisata di Pulau Komodo dan Rinca.

dalam kawasan obyek pariwisata itu, termasuk melihat biawak komodo. Ranger itu juga yang akan melindungi wisatawan dari serangan komodo.

"Yang pertama, pengunjung harus lapor kepada petugas agar mendapat tiket. Setelah mendapat tiket pasti akan didampingi oleh petugas. Ikuti arahan petugas selama berada di lokasi itu. Jangan berjalan atau beraktivitas sendiri-sendiri. Jangan lakukan gerakan-gerakan yang memancing komodo," kata Kepala Seksi Pengelolahan TNK Wilayah II Pulau Komodo, Hendrikus Rani Siga, Jumat (5/5/2017).

Khusus bagi pengunjung perempuan yang sedang haid atau menstruasi, demikian Hendrikus, sebaiknya tidak berkunjung ke TNK. Bila dalam kondisi terdesak, misalnya tidak ada lagi waktu lain untuk berkunjung melihat komodo, maka harus diinformasikan kepada petugas agar mendapat perhatian khusus saat didampingi.

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Labuan Bajo, Theo Hamun mengingatkan, pengunjung wajib menaati petunjuk ranger.

"Kita harus ikuti arahan ranger, baik saat kita berkunjung sendiri maupun rombongan. Pengalaman saya, seringkali wisatawan berjalan-jalan sampai lima kilometer. Saat rasa capai kita bisa istirahat, tetapi harus mendengar dan mengikuti arahan ranger," ujarnya.

Theo yang merupakan pemandu wisata senior di Labuan Bajo mengatakan, pemandu perlu membekali pengunjung dengan beragam informasi yang penting agar peristiwa serangan komodo seperti dialamai wisatawan Singapura pekan ini tidak terulang.

Menurut dia, selama menjadi pemandu, tidak pernah ada ancaman terhadap wisatawan yang dipandunya di Komodo atau Rinca serta obyek wisata lainnya Pengunjung Taman Nasional Komodo. lanjutnya, sebaiknya membawa air minum kemasan karena kondisi pulau yang panas sangat membutuhkan air minum saat berjalan-jalan.

"Makanan ringan juga boleh, tetapi tidak boleh snack berbahan dasar daging yang mengundang kedatangan komodo," demikian Theo. (servatinus mammilianus)