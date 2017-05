Empat Tim Kantongi Poin Empat

POS KUPANG/FERRY NDOEN SUASANA- Suasana pertandingan Sumba Timur vs Manggarai, Sepakbola Kapolda Cup 2017, di Lapangan Polda NTT, Minggu (7/5/2017)

Laporan wartawan Pos Kupang.Com, ferry Ndoen

POS KUPANG.COM - Skuad Polres Ngada dan tim Polres Manggarai saat ini sama-sama mengantongi poin empat setelah pada laga lanjutan Sepakbola Kapolda Cup tahun 2017 mengalahkan lawan-lawanya, di Lapangan Polda NTT, Minggu (7/5/2017). Selain Ngada dan Manggarai, tim Polda B dan Polda B juga mengantongi poin empat.

Pada pertandingan kemarin, tim Polres Manggarai menundukan tim Polres Sumba Timur dengan skor tipis 1-0. Sedangkan Polres Ngada menaklukkan Polres Lembata dengan skor 2-1.

Pertadingan Polres Manggarai vs Sumba Timur dipimpin wasit Zulkilfil Umar dibantu asisten wasit Muji Rahman serta Rafi, dan Polres Manggarai unggul tipis 1-0. Gol tunggal Manggarai dicetak Marsel pada babak kedua.

Sumba Timur tampil dengan formasi: Indra, Junaidi, Faizal, Arya, Wily, Made Baskoton, Seprianus, Amoz, Awa Amin dan Diki. Sedangkan Manggarai menurunkan, Resno, Ibrahim, Melki La'a, Sembus Bei, Heyen, Kesan, Hendrik Na Iko, Jefri, Marsel, Tan dan Nokas

Pertandingan pertama dipandu wasit Anto Rismiadji dibantu asisten wasit Niar Lebao dan Tobias Besi, tim Polres Ngada menang atas anak-anak Polres Lembata skor 2-1.

Gol Polres Ngada dicetak Viktor dan Eras dihasilkan pada babak pertama. Namun masuk babak kedua Polres Lembata memperkecil kekalahannya lewat kaki Abu Salim. (fen)

Pertandingan, Selasa (9/5/2017)

Jam 08.00 Wita

TTU vs Polda A

Jam 14.15 Wita

Belu vs Manggarai

Polda B vs Sumba Timur

Hasil Klasemen Kapolda Cup 2017

Pool A mn m s k mg kg sg p

Polda A 2 1 1 - 3 2 1 4

Mabar 2 1 0 1 1 1 0 3

Sikka 2 0 2 0 4 4 0 2

TTU 1 0 1 0 2 2 0 1

Kota Kpg 1 0 0 1 0 1 1 0

Pool B

Rote Ndao 1 1 0 0 3 0 3 3

TTS 2 0 2 0 4 4 0 2

Kab Kupang 1 0 1 0 2 2 0 1

Ende 1 0 0 1 0 3 3 0

Pool C

Polda B 2 1 1 0 2 0 2 4

Manggarai 2 1 1 0 1 0 1 4

Sumba Timur1 0 0 1 0 1 1 1

Belu 1 0 0 1 0 2 2 0

Pool D

Flotim 1 1 0 0 2 0 2 3

Ngada 2 1 1 0 3 2 1 4

Lembata 2 0 0 2 1 4 3 0