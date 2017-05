Memalukan! Bra Member Idol Ini Tiba-tiba Melorot Saat Tampil di Panggung

POS KUPANG. COM - Bra menjadi hal yang sangat privasi bagi seorang perempuan.

Kalau tiba-tiba harus terekspos tentu memalukan.

Seperti yang terjadi pada seorang idol ini.

Eunjin DIA terkena insiden memalukan saat tampil di sebuah acara.

Melansir Koreaboo.com, Eunjin DIA tampil di Festival Yeoncheon, Rabu (3/5/2017).

Sebenarnya perempuan berambut panjang ini tampil dengan baju yang tertutup.

Peristiwa memalukan ini terjadi pada saat Eunjin menyanyikan lagu terakhirnya berjudul Will You Go Out With Me.

Awalnya semuanya berjalan lancar aja.

Perempun berusia 19 tahun ini sangat lincah dalam menari dan bernyanyi.

Pada pertengahan lagu, bra Eunjin tiba-tiba turun sedikit demi sedikit.

Hingga akhirnya turun sampai ke bagian perutnya.

Otomatis bagian perutnya terlihat menggembung.

Namun, secara profesional Eunjin tetap melakukan pertunjukkan tanpa terlihat terganggu.

Salut deh!

Bra Eunjin DIA melorot (koreaboo.com)

(tribunstyle.com/Archieva Prisyta)