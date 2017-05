Berkarir di Bank Indonesia? Siapa Berminat? Lagi Buka Lowongan Pegawai Nih

POS KUPANG.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) membuka lowongan untuk beberapa posisi pekerjaan. Anda yang berminat untuk bekerja di bank sentral, ada baiknya mulai bersiap untuk melamar dan mengikuti proses seleksi.

"Bank Indonesia membuka kesempatan kepada Putra-Putri terbaik bangsa yang memiliki integritas tinggi, ketelitian, dan kompetensi untuk bergabung sebagai tenaga pelaksana (administrasi, pengelolaan uang Rupiah, dan pengamanan) di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia," tulis BI dalam pernyataan resminya, Minggu (7/5/2017).

Adapun posisi yang dibutuhkan antara lain Operational and Admin Staff (Pelaksana Yunior), Junior IT Staff (Pelaksana IT Yunior), Junior Cashier (Kasir Yunior), Security Supervisor (Pengawas Pengamanan), Electronic Security System Supervisor (Pengawas Electronic Security System), dan Security Planning and Command Center Staff (Staf Command Center dan Perencanaan Pengamanan).

BI menyatakan, penerimaan lamaran hanya dilakukan melalui aplikasi online pada www.ppm-rekrutmen.com/bankindonesia. Periode registrasi online mulai tanggal 6 Mei 2017 pukul 08.00 WIB sampai dengan 11 Mei 2017 pukul 23.59 WIB.

"Hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi secara menyeluruh yang akan mengikuti tahapan seleksi," kata BI.

Bank sentral menyatakan, keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan final. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa panitia tidak berkewajiban untuk mengembalikan dokumen peserta seleksi.

Informasi rinci mengnai persyaratan setiap posisi dan pengiriman aplikasi online dapat disimak melalui www.ppm-rekrutmen.com/bankindonesia. Anda juga bisa menghubungi call center (021) 2300313 extension #2427 #2423 #2418 #2410 #2406 setiap Senin sampai Jumat pukul 07.30 sampai 18.00 WIB. (*)