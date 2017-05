VIDEO: Ini Kelebihannya yang Membuat New Ayla Lebih Keren

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Astra Daihatsu berinovasi dengan menghadirkan New Ayla. Mobil keluaran terbaru ini sudah dilaunching secara nasional di Jakarta pada 7 April 2017.

Bagi 11 customer pertama yang membeli mobil New Ayla akan memperoleh diskon Rp 10.000.000.

Kepala Cabang Prima Parama Mobilindo Daihatsu, Richard Saputra, ketika ditemui Pos Kupang, di Lippo Plaza, Jumat (5/5/2017), mengatakan pembelian bisa dilakukan baik di dealer Daihatsu dan Pameran di Lippo Plaza, secara tunai maupun kredit. Promo ini digelar dalam rangkaian acara ulang tahun Daihatsu ke-110 tahun.

Kata Richard New Ayla kini hadir dengan dua pilihan cc yaitu 1000 dan 1200 cc.

Ada 16 tipe pilihan baik manual maupun matic yang disiapkan sesuai dengan keinginan customer.

Mobil ini menjadi pertama dan satu-satunya dengan tipe LCDC yang memakai lampu proyektor. Sinar tidak menyilaukan serta terlihat mewah dengan LED position lamp.

"Mobil ini juga tedapat DRL, bila lampu dinyalakan maka akan terang di pagi dan siang hari. Jika semakin malam maka DRL semakin redup," tuturnya.

Mengusung tagline It's Fun to be More, New Ayla tampil dengan banyak kelebihan yang membuatnya semakin keren. New Front Bumper with aerokit, New Rear Bumper with Aerokit dan 14" polished alloy with black painting membuat mobil semakin lebih sporty dan dinamis.

Interior mobil, lanjutnya semakin menyenangkan dengan tampilan keren yang terpancar dari interior, stylish dan multifungsi.