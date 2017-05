Pemkab Ngada Alokasi Rp 30 Miliar Bangun Golewa Selatan

POS KUPANG.COM, BAJAWA - Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada mengalokasikan dana APBD senilai Rp 30 miliar untuk pembangunan di Kecamatan Golewa Selatan (Golsel). Pemanfaatan dana tersebut didominasi pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi program prioritas pemerintah.

Anggota DPRD Ngada dari Dapil Golsel, Golewa dan Golewa Barat, Petrus Ngabi, mengatakan hal itu kepada wartawan, Kamis (4/5/2017).

Menurut Petrus, Pemkab Ngada memberikan perhatian serius bagi pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Golsel. Suatu kebanggaan masyarakat adalah ketika ruas jalan Bobo-Waebela tersambung tahun ini. Ke depan akses jalan kedua wilayah itu sudah lancar. Daerah yang dilintasi jalan tersebut merupakan daerah penghasil pisang, kelapa dan jambu mete.

Menurut Petrus, sejumlah ruas jalan yang dibangun tahun 2017, yakni ruas jalan Wogowela-Waebela dengan dana Rp 14 miliar, peningkatan jalan Waeluja-Wogo dan jalur Wae Reko menuju Zaa, Desa Were III senilai Rp 4,5 miliar.

Pembukaan jalan Pomajo-Tiwutoda-Enabhara senilai Rp 2 miliar, pembukaan jalan Waeweze Desa Kezewea menuju Were III senilai Rp 2,5 miliar. Peningkatan jalan Waturoka-Sadah senilai Rp 1,5 miliar, pembangunan jembatan Wae Hoo di desa pemekaran Were 5 senilai Rp 2,8 miliar dan peningkatan jalan Go Dhogi-Takatunga senilai Rp 300 juta.

Selain anggaran pembangunan jalan, Kecamatan Golsel juga mendapat bantuan kapal tangkap ikan berkapasitas 5 GT dari Pemerintah Provinsi NTT. (jen)