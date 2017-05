Para Artis Ini Justru Ijinkan Istrinya Berpakaian Seksi yang Tonjolkan Belahan Dada

POS KUPANG.COM-- Tak sedikit suami yang tak rela jika istrinya berpenampilan terbuka dan menampilkan bagian tubuhnya kepada lelaki lain.

Namun berbeda jika para suami memiliki istri yang bekerja di dunia entertain.

Mereka mau tak mau harus rela 'membagi' bentuk tubuh istrinya kepada publik.

Dengan berbagai alasan, dari tuntutan pekerjaan hingga sekedar hobi, para suami artis ini membebaskan pasangannya memakai baju yang terbuka.

Bahkan ada di antaranya yang malah memamerkan keseksian istrinya.

Bahkan menurut salah satu aktor, yakni Gading Marten, justru senang jika istrinya, Gisel, disebut tampil seksi.

"Ya senang dong (lihat istri pakai baju seksi) kan saya suaminya he he he," jawab Gading lantas tertawa.

Kala itu foto seksi Gisel berada di Bali bersama Syahnaz, membuat heboh jagat dunia maya.\

Gisel pun memberikan keterangannya mengenai hal tersebut.

"Jadi acara itu adalah acara promo film 'Jakarta Undercover', yang diundang juga ramai kok. Semua orang juga pakai baju seperti itu, cuma ada beberapa yang menjadi sorotan dan tidak," jelas Gisel saat ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017) malam.