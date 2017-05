Mabar Permalukan Polresta Kupang

POS KUPANG.COM. KUPANG - Pemain Polres Manggarai Barat tampil cantik memperdayai pemain ibukota provinis, Polres Kupang Kota dengan skor tipis 1-0, pada lanjutan hari kedua Turnamen Sepakbola Kapolda Cup tahun 2017, di Lapangan Polda NTT, Kamis (4/3/2017) sore.

Pertandingan 2X35 menit dipimpin wasit Zulkifli Umar, Polres Mabar unggul melalui gol tunggal yang diciptakan pemain Sadam melalui tendan

Pemain Polres Manggarai Barat mendapat arahan pelatih, di Lapangan Polda NTT, lanjutan Sepakbola Kapolda Cup 2017, Kamis (4/5/2017) (Ferry Ndoen)

gan penalti di babak pertama pasca terjadi handsball.

Pertandingan kemarin, Polres Kupang Kota menurunkan, Dodi Lisnahan (kiper), Jacki Meta, Agur Tafuli, Jakco Reo, Komang Atmaja, Wens Mesa, Os Hering, Indra Tambangi, Christo, Ardi Gerson, Ruslan Bahrun dan Farid, Jonsi Adu, Jandri dan Dion Neek, John Busa serta Bobi.

Polres Mabar tampil dengan pemain Yoga (kapten), Sadam, Rino, Ebi Oceng, Amir, Arifin, Idris, Bobi, Helon, Marsel, Nando, Olenk, Yeri dengan pelatih Abnel Tamonob.

Sedangkan hasil pertandingan pertama, Polres Kupang bermain imbang melawan Polres Timor Tengah Selatan (TTS) dengan skor akhir 2-2. Pertandingan dipandu wasit Muji Rahman.

Dalam pertandingan ini, pemain Polres TTS, J Tabun terlebih dulu membuka kran gol menit ke 8 babak pertama. Namun mampu disamakan Polres Kupang menit ke 18 oleh Calvin Nitbani. Dan sebelum turun minum Abrahim Tupong kembali menambahkn gol untuk Polres TTS. Saat jeda skor 2-1 untuk kemenangan TTS.

Saat pertengahan babak kedua, pemain Polres TTS, Farid menyamakan kedudukan menjadi 2-2, dan skor ini bertahan hingga wasit Muji Rahman meniup pluit panjang.

Pertandingan pada pagi hari, Polres Flotim hancurkan anak-anak Polres Lembata dengan skor 2-0. Pertandingan dipandu wasit Frans Riwu. Dua gol kemenangan Polres Flotim melalui pemain Yan Boge dan Atan.

Sepakbola Danlanud Cup 2017

Sementara hasil pertandingan Sepakbola Danlanud Cup 2017, di Stadion TNI AU Angkasa Penfui, Kupang, tim tuan rumah Angkasa A menang tim Putra Oesao FC skor 4-2, Kamis (4/5/2017).

Pertandingan 2X35 menit dipimpin wasit Bernadus Satel

Blikololong dibantu asisten wasit Oni Selan dan Budianto, empat gol kemenangan tim Angkasa A lewat kaki pemain Adi Seran mampu mencetak 2 gol. Sedangkan dua gol lainnya melalui pemain Jecky dan Andro. Dua gol Putra Oesao, FC melalui pemain Edi Gaspar serta Lede.

Sementara PS Thunder vs Matani United skor akhir 1-3. Pertandingan dipandu wasit Faturahman dan asisten wasit Melki Abanat serta Ajiz. (fen)

Pertandingan, Jumat (5/5/2015)

Pukul 08.00 Wita

Polda B vs Polres Manggarai

Pukul 14.30 Wita

Polres Ngada vs Polres Sumba Barat

Polres TTU vs Polres Sikka